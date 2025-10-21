Bebês prematuros vivem 'Dia da Touca Maluca' na Santa Casa de Sobral

Em homenagem ao Mês das Crianças, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral promoveu o “Dia da Touca Maluca” para os bebês prematuros da Unidade de Neonatologia.

A iniciativa desenvolvida na última quinta-feira (16) teve como objetivo fortalecer o vínculo entre mães e filhos durante o período de internação.

As toucas coloridas receberam pinturas de arco-íris, ursinhos, da Galinha Pintadinha e outros desenhos infantis. Elas foram confeccionadas pela enfermeira Sara Magalhães e pela residente em Neonatologia Milena Leite Veloso.

Legenda: As toucas coloridas tinham pinturas de arco-íris, ursinhos, galinha pintadinha e outros desenhos infantis. Foto: Divulgação/Santa Casa de Sobral.

Após a confecção, os acessórios foram higienizados e utilizados em uma sessão fotográfica com os bebês. Depois das fotos, foram doados às famílias.

"Medidas que promovem o bem-estar emocional, ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade dos pais, favorecendo o fortalecimento dos vínculos familiares, o que pode ter impactos positivos na recuperação dos bebês, além de melhorar o ambiente hospitalar como um todo", afirmou Renides Brasil, coordenadora de enfermagem da Neonatologia da Santa Casa, ao Diário do Nordeste.

Seis crianças internadas na Unidade de Cuidados Intermediários na Neonatologia (Ucinca - Canguru) foram atendidas pela ação. Elas participaram por estarem mais estáveis, a partir de articulação entre as mães e a equipe médica.

Legenda: Seis crianças participaram da ação. Foto: Divulgação/Santa Casa de Sobral.

Em material divulgado pela Santa Casa, a assistente social Daniele Sousa, mãe de Conrado, emocionou-se ao refletir sobre o momento. “É o primeiro Dia das Crianças do meu filho, e ações como essa nos ajudam a renovar o ânimo”.

As gêmeas Maria Eloísa e Maria Eloá, nascidas há 27 dias na Santa Casa, também participaram do ensaio com as touquinhas. A mãe das meninas, Ana Maria Alves, de 37 anos, moradora de Barroquinha, a 155 km de Sobral, também elogiou o cuidado recebido.

A Santa Casa de Sobral pretende continuar com iniciativas de humanização do atendimento que envolvam os bebês e suas famílias. As ações vão acontecer em outras datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães, ou Semana Mundial do Prematuro e terão ensaios fotográficos temáticos, rodas de conversa com mães e até oficinas terapêuticas.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.