Nutricionista do SUS cria plano alimentar ilustrado para paciente não alfabetizada em Fortaleza

Em um atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Fortaleza, a nutricionista Linka Richellis, especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher, se deparou com uma situação delicada: uma paciente que não sabia ler e tinha dificuldade para compreender as orientações verbais durante a consulta. Ao perceber a insegurança da paciente diante das instruções alimentares, Linka decidiu desenvolver um plano alimentar totalmente ilustrado, pensado para garantir a compreensão e o bem-estar da mulher. Ela registrou a ideia em um vídeo que rapidamente viralizou e já soma mais 700 mil visualizações no Tiktok.

Veja também Ceará Bebês prematuros vivem 'Dia da Touca Maluca' na Santa Casa de Sobral Ceará Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Um plano alimentar feito de figuras e números

O que poderia ser apenas mais um desafio no dia a dia da profissão se transformou em um gesto de empatia e criatividade.

Na primeira consulta, Linka fez as orientações de forma verbal, mas, no retorno, percebeu que a paciente ainda tinha dificuldade para seguir o plano alimentar. Foi então que surgiu a ideia de criar uma versão adaptada e acessível, composta apenas por imagens de alimentos que a paciente já conhecia e consumia no dia a dia.

Além das figuras, a nutricionista utilizou números para indicar as quantidades, já que a paciente os reconhecia, e incluiu desenhos de colheres para representar as porções. Juntas, elas também definiram os horários das refeições, ilustrados no papel para facilitar o entendimento.

“Essa paciente não tem rede de apoio, então não adiantava fazer um plano escrito para outra pessoa ajudá-la. Precisava ser de uma forma que ela tivesse autonomia”, explica Linka.

Humanização no atendimento do SUS

Para a nutricionista, adaptar o atendimento às condições de cada paciente é uma obrigação prevista nas diretrizes do SUS, especialmente dentro da Política Nacional de Humanização.

“O atendimento humanizado e acessível é algo exigido pelo SUS. Todos os profissionais de saúde devem ajustar o discurso e o material de acordo com o público que estão atendendo. O paciente deve ser tratado de forma integral, da ponta do cabelo à unha do pé”, ressalta.

Ela lembra ainda que o SUS acolhe pessoas de diferentes perfis e origens, o que exige preparo e sensibilidade por parte dos profissionais.

Inspiração em outras áreas da saúde

A ideia do plano ilustrado surgiu após Linka assistir a vídeos de médicos e enfermeiros que utilizavam desenhos de sol, lua ou símbolos em caixas de remédio para orientar pacientes sobre o horário da medicação. A nutricionista, então, decidiu adaptar o método para sua área, criando um recurso visual que garantisse a compreensão da paciente e a continuidade do tratamento.

Formada em Nutrição pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e mestre em Nutrição e Saúde pela mesma instituição, Linka iniciou seus atendimentos pelo SUS em março deste ano, mas conta que sempre teve um carinho especial pelo serviço público.

Estagiários sob supervisão da editora Geovana Rodrigues*