Fã brasileiro é notado por Adam Levine, do Maroon 5; saiba quem é

E se Adam Levine, vocalista do Maroon 5, notasse você no meio da multidão? Foi o que aconteceu com um fã brasileiro na noite desse sábado (1º) durante um dos shows da turnê da banda em Las Vegas.

O sortudo é Renato Bodeman, designer gráfico, que não escondeu a emoção ao ser reconhecido pelo ídolo. O vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra o cantor exaltando a energia do jovem e agradecendo o apoio à banda. As informações são do gshow.

“Não existe nada como esses fãs brasileiros. Eles são os melhores e nos fazem sentir bem. E ter essa energia aqui hoje à noite, não passou despercebido. Nós amamos vocês e agradecemos a vocês", disse Adam do palco.

Veja o momento:

Fã de carteirinha

Tantos elogios não foram à toa: Renato Bodeman é fã de carteirinha do Maroon 5. O designer gráfico de 37 anos é diretor de arte, nasceu em Recife, mas vive em Austin, no Texas, há cinco anos.

Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, Bodeman não perde uma oportunidade de ver, ao vivo, a banda preferida no palco.

"Quase desmaiei quando Adam Levine me chamou. Ainda vou precisar de anos para me recuperar 😂 mas me sinto honrado em representar a fanbase brasileira e dar a eles toda a energia!!!", escreveu o pernambucano nas redes sociais.

Legenda: Renato Bodeman com um dos integrantes da Maroon 5 Foto: Arquivo pessoal

A apresentação em que o episódio aconteceu foi o 28º show do Maroon 5 em que Renato esteve presente. O primeiro foi no Rock In Rio 2011 e, de lá para cá, ele sempre tenta ir a todas as passagens deles no Brasil.

"Como me mudei para cá (EUA), resolvi ir aqui também! Eu sempre tento organizar uma homenagem para a banda quando eles vão pro Brasil", conta, revelando alguns dos perrengues que já enfrentou para ver a banda. "Vale passar quatro horas debaixo de toró, só para não perder lugar na fila?".