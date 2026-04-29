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Daniela Mercury se pronuncia após fala sobre Edson Gomes em premiação

Cantora mencionou o artista durante um discurso sobre violência contra as mulheres.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Daniela Mercury e Edson Gomes seguram microfones no palco, com a cantora segurando um troféu. Mercury veste uma jaqueta dourada brilhante, enquanto Gomes usa uma camiseta branca e boné verde.
Legenda: Daniela Mercury e Edson Gomes tiveram discussão durante premiação da música baiana nesta terça-feira (28).
Foto: Reprodução / YouTube.

A cantora Daniela Mercury se pronunciou nas redes sociais após ter mencionado o cantor Edson Gomes em um discurso sobre violência contra a mulher. O fato aconteceu na entrega do prêmio Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, em Salvador, na noite da terça (28).

Na ocasião, a baiana recebeu o troféu da categoria “Hit do Carnaval” e, em determinado momento do discurso, pediu diretamente ao cantor para ele ser “carinhoso” com a própria esposa. A fala foi interpretada como uma acusação contra o artista.

Edson estava presente no evento e foi ao palco questionar a cantora. Nesta quarta (29), Daniela pediu desculpas pelo “constrangimento” e afirmou que a fala foi feita de modo “amplo e simbólico”.

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Logo após discursar pela vitória no prêmio, a cantora se dirigiu diretamente para Edson Gomes:

“Edson, peço para você ser carinhoso com a sua esposa, viu, bicho, porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres”
Daniela Mercury
durante discurso na terça (28)

O artista estava no evento e subiu ao palco para questionar a cantora. “Eu quero que ela prove, quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, por que isso?”, perguntou.

Edson afirmou, ainda, que Daniela não tinha como provar o que falou. “É verdade, me desculpe. (Estou) preocupada com as mulheres, com a violência”, respondeu Daniela. O cantor disse que também se preocupa com o assunto.

A cantora de axé, então, retrucou: “Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama?”. “Não importa se eu sou super carinhoso. Só quero dizer que você não prova que eu sou agressor. Ser carinhoso ou não ser carinhoso é problema de cada um”, seguiu Edson.

A discussão foi interrompida por Carlinhos Brown, que tinha dado o prêmio a Daniela e também estava no palco. “Estamos precisando cantar juntos para vencer a violência, então eu sugiro que o senhor cante com Daniela”, sugeriu.

Antes da discussão ser encerrada, Edson ainda reclamou da cantora. “O que ela fez aqui ela não pode, sem ter prova cabal ela não pode fazer isso”, disse.

Daniela Mercury “lamenta” interpretação da fala que citou Edson Gomes

Na tarde desta quarta (29), Daniela Mercury se pronunciou no Instagram sobre a citação a Edson. A nota afirma que a menção ao artista foi feita de modo “simbólico”

“Sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres”, diz o texto. 

O pronunciamento ainda afirma que a cantora pede desculpas por “qualquer constrangimento” e, também, que ela deseja conversar pessoalmente com o cantor “em momento oportuno”.

Até o momento, Edson Gomes não se pronunciou publicamente sobre o caso ou o pedido de desculpas.

Confira íntegra do pronunciamento de Daniela Mercury

“Historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres, como cidadã, artista e ativista. Ao longo de sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos.

Durante a cerimônia do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres.

Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Reitera, ainda, o desejo de conversar pessoalmente com o artista em momento oportuno.”

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