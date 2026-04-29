Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conversa entre Ingrid Guimarães e filha diverte web com gírias da geração Z

A publicação da atriz provocou identificação dos pais de adolescentes que também desconhecem os termos

Escrito por
*Clara Cezarino producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:39)
Zoeira
Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Legenda: Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Foto: Foto: Reprodução/Redes sociais

Quem nunca teve dificuldade para entender uma gíria ou uma abreviação da geração Z?

Foi o que a atriz Ingrid Guimarães compartilhou nas redes sociais na última sexta-feira (24), ao postar prints de partes da conversa com a filha Clara Machado, de 16 anos.

Na legenda da publicação, a atriz comentou: “Sou apenas uma mãe tentando entender o fim de semana de uma filha adolescente. Se alguém puder traduzir, agradeço. Grata!”

Nos comentários da publicação, que já conta com mais de 195 mil curtidas, os internautas se identificaram com a atriz: “Será que Clara troca umas aulas de português por umas de ‘adolescês’ pra gente? Bobeou, a gente faz um escambo semântico”.

“Eu tô rindo tanto que parece que algum órgão vital meu vai parar em algum momento hahahahaha” (mãe de um menino de 17 anos e sofrendo de identificação); “Descobri recentemente que os adolescentes ressignificaram o nosso ‘fds’ hahaha”.

Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Legenda: Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Foto: Reprodução/Redes sociais

Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Legenda: Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Foto: Reprodução/Redes sociais

Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Legenda: Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Foto: Reprodução/Redes sociais

 

Clara Machado responde a mãe com duas figurinhas utilizando as gírias “-1000 AURA” e “mano voce não tem aura mano”, para demonstrar que a mãe estava sem carisma, sem graça, frase usada para criticar ou “tirar onda” com cara de alguém.

Veja também

teaser image
Zoeira

Luana Piovani fala em ‘maldição’ para Virgínia, e influenciadora diz que vai ‘resolver na justiça'

teaser image
Zoeira

Alberto Cowboy avalia processar Milena por chamá-lo de 'vagabundo' ao vivo

teaser image
Zoeira

Filme de Michael Jackson estreia com a maior bilheteria entre cinebiografias

Para responder a filha durante uma conversa no WhatsApp, Ingrid chama a atenção da adolescente: “Essa figurinha me irrita. Você está perdendo o português, minha filha”, digitou a mãe, após não entender as abreviações e termos a que a adolescente havia se referido.

Significado das palavras:

- cpa: Abreviação de "se pá" (ou "cipá"). Significa "talvez", "pode ser", "se der", "quem sabe". Exemplo: "Cpa eu vou" = Talvez eu vá.
- rz: Abreviação de resenha. Rolê, encontro com os amigos, conversa ou festa. Exemplo: "Vou pra rz" = Vou pra resenha= vou sair com a galera, o antigo termo “vou sair para night"
- nn: não. Somente para economizar uma letra e acentuação na digitação.
- amnh: Abreviação simples de amanhã.
- várzea: Algo bagunçado, caótico, divertido de um jeito desorganizado. Exemplo: "Vai ser mó várzea" = "Vai ser bem louco"
- - 1000 aura: Alguém perdeu muito status, passou vergonha, , ficou com "vibe" negativa. Perder "-1000 aura" é o oposto de "ganhar aura", o antigo termo "ficar bem na fita".
- se pa: Equivalente ao cpa. Sentido de talvez aconteça, "pode ser", "se rolar". Exemplo: "Se pa eu vou amanhã" = Talvez eu vá amanhã. (Uma possibilidade não descartada)

 

*Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues.

Daniela Mercury e Edson Gomes seguram microfones no palco, com a cantora segurando um troféu. Mercury veste uma jaqueta dourada brilhante, enquanto Gomes usa uma camiseta branca e boné verde.
Zoeira

Daniela Mercury se pronuncia após fala sobre Edson Gomes em premiação

Cantora mencionou o artista durante um discurso sobre violência contra as mulheres.

Redação
Há 19 minutos
Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado
Zoeira

Conversa entre Ingrid Guimarães e filha diverte web com gírias da geração Z

A publicação da atriz provocou identificação dos pais de adolescentes que também desconhecem os termos

*Clara Cezarino
Há 26 minutos
O cantor Edson Gomes se apresenta no palco, cantando expressivamente com as mãos próximas ao microfone e olhos fechados em um momento de entrega. Ele veste uma camisa verde sobreposta a uma camiseta preta e usa um boné verde, com luzes coloridas desfocadas ao fundo.
Zoeira

Quem é Edson Gomes, cantor envolvido em confusão com Daniela Mercury

Artista baiano foi citado pela cantora de axé durante um discurso sobre violência contra as mulheres.

Redação
Há 1 hora
fotos de Shakira desembarcando no Rio de Janeiro para show em Copacabana. A cantora usa corpete branco, calça jeans estilizada e tênis.
Zoeira

Shakira chega ao Brasil para maior show da carreira na Praia de Copacabana

Diva colombiana distribuiu simpatia e acenou para os fotógrafos no aeroporto do Rio.

Redação
29 de Abril de 2026
Homem com chimpanzé de pelúcia ao lado de um chimpanzé real, ambos sorrindo, destacando a conexão entre humanos e chimpanzés, símbolo de inteligência e semelhança genética.
Zoeira

O que aconteceu com Bubbles? Veja trajetória do chimpanzé de Michael Jackson

Primata foi resgatado pelo rei do pop e o acompanhou até o fim da década de 1990.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Abril de 2026
Michael Jackson com cabelo preto, roupas escuras, usando óculos escuros, segurando um guarda-chuva preto, acenando com a mão ao público em evento público
Zoeira

Por que o filme de Michael Jackson excluiu as acusações de abuso contra o cantor?

Mudança no roteiro aconteceu após descoberta de cláusula jurídica durante a produção do longa.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Abril de 2026
Marquito e seu dentista.
Zoeira

Marquito recebe alta após dois meses internado em São Paulo

Humorista estava internado desde fevereiro, após sofrer um grave acidente de moto.

Redação
29 de Abril de 2026
Imagem do cantor Ed Sheeran, para anúncio de show que será realizado no Brasil em dezembro.
Zoeira

Ed Sheeran anuncia show da turnê 'Loop' no Brasil; confira valor dos ingressos

Apresentação será realizada no Allianz Parque, em São Paulo.

Redação
28 de Abril de 2026
Jovem sorridente usando fones de ouvido em um estúdio de gravação, representando criatividade musical e sucesso na produção artística.
Zoeira

Filme de Michael Jackson estreia com a maior bilheteria entre cinebiografias

Longa-metragem já arrecadou mais de US$ 200 milhões ao redor do mundo.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Abril de 2026
Homem e mulher sorrindo contra fundo amarelo, com o homem usando chapéu e a mulher com óculos, transmitindo alegria e autenticidade.
Zoeira

Alberto Cowboy avalia processar Milena por chamá-lo de 'vagabundo' ao vivo

Ex-brother avaliou como "lamentáveis" as declarações da recreadora infantil.

Redação
28 de Abril de 2026
'A Casa do Dragão' ganha trailer com reviravoltas e data de estreia da 3ª temporada
Zoeira

'A Casa do Dragão' ganha trailer com reviravoltas e data de estreia da 3ª temporada

A nova temporada segue com a participação de Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

Beatriz Rabelo
27 de Abril de 2026
Foto de Luana Piovani e Virginia Fonseca.
Zoeira

Luana Piovani fala em ‘maldição’ para Virgínia, e influenciadora diz que vai ‘resolver na justiça'

Atrito entre as duas fez com que Zé Felipe se posicionasse.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem de Michael Jackson para matéria sobre veja como estão hoje os pais e os nove irmãos de Michael Jackson.
Zoeira

Veja como estão hoje os pais e os nove irmãos de Michael Jackson

Parentes do astro também foram expostos aos holofotes após sucesso de artista.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem dos protagonistas da novela Terra Nostra, da TV Globo.
Zoeira

Saiba quando acaba 'Terra Nostra' e o que esperar dos capítulos finais

A novela "Além do Tempo" irá substituir a trama na Globo.

Redação
27 de Abril de 2026
Retrato de uma mulher com make sofisticada, cabelos longos e loiros, posando com a mão no rosto em ambiente natural bem iluminado, ideal para fotos de beleza e beleza feminina.
Zoeira

Maira Cardi pede orações após filha mais nova ser diagnosticada com bronquiolite

Influenciadora utilizou as redes sociais para falar com os seguidores.

Redação
27 de Abril de 2026
Duas pessoas adultas posam juntas sorrindo, em ambiente interno iluminado. Uma veste roupa clara e a outra usa roupa escura. As duas estão próximas, com os braços tocando os ombros, diante de um fundo neutro.
Zoeira

Ana Paula Renault encontra Xuxa e realiza sonho após BBB 26: 'Não estou acreditando'

Encontro entre as duas ocorreu após mineira citar a apresentadora dentro da casa do reality.

Redação
27 de Abril de 2026
foto da apresentadora Patrícia Abravanel.
Zoeira

Entenda por que não vai ter Show do Milhão neste domingo (26/04)

O game show desafia participantes com perguntas que valem até um milhão de reais.

Redação
26 de Abril de 2026
foto do cantor Daniel no programa Viver Sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe as duplas Carreiro e Capataz e Diego e Danimar neste domingo (26)

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos.

Redação
26 de Abril de 2026
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (26) destaca novo cultivo de dendê no Pará

O programa começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte".

Redação
26 de Abril de 2026
Ana Castela sorri sentada em um banco enquanto conversa com Serginho Groisman, que permanece em pé à sua frente no palco do programa Altas Horas. Ao fundo, músicos e instrumentos completam o cenário sob um painel estrelado, em uma atmosfera descontraída e iluminada.
Zoeira

‘Altas Horas’ recebe Ana Castela e Roberta Miranda em homenagem à música sertaneja

Programa comandado por Serginho Groisman recebe também outros artistas marcantes do gênero.

Redação
25 de Abril de 2026