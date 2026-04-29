Conversa entre Ingrid Guimarães e filha diverte web com gírias da geração Z

Quem nunca teve dificuldade para entender uma gíria ou uma abreviação da geração Z?

Foi o que a atriz Ingrid Guimarães compartilhou nas redes sociais na última sexta-feira (24), ao postar prints de partes da conversa com a filha Clara Machado, de 16 anos.

Na legenda da publicação, a atriz comentou: “Sou apenas uma mãe tentando entender o fim de semana de uma filha adolescente. Se alguém puder traduzir, agradeço. Grata!”

Nos comentários da publicação, que já conta com mais de 195 mil curtidas, os internautas se identificaram com a atriz: “Será que Clara troca umas aulas de português por umas de ‘adolescês’ pra gente? Bobeou, a gente faz um escambo semântico”.

“Eu tô rindo tanto que parece que algum órgão vital meu vai parar em algum momento hahahahaha” (mãe de um menino de 17 anos e sofrendo de identificação); “Descobri recentemente que os adolescentes ressignificaram o nosso ‘fds’ hahaha”.

Legenda: Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Conversa entre Ingrid Guimarães e a filha Clara Machado Foto: Reprodução/Redes sociais

Clara Machado responde a mãe com duas figurinhas utilizando as gírias “-1000 AURA” e “mano voce não tem aura mano”, para demonstrar que a mãe estava sem carisma, sem graça, frase usada para criticar ou “tirar onda” com cara de alguém.

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Para responder a filha durante uma conversa no WhatsApp, Ingrid chama a atenção da adolescente: “Essa figurinha me irrita. Você está perdendo o português, minha filha”, digitou a mãe, após não entender as abreviações e termos a que a adolescente havia se referido.

Significado das palavras:

- cpa: Abreviação de "se pá" (ou "cipá"). Significa "talvez", "pode ser", "se der", "quem sabe". Exemplo: "Cpa eu vou" = Talvez eu vá.

- rz: Abreviação de resenha. Rolê, encontro com os amigos, conversa ou festa. Exemplo: "Vou pra rz" = Vou pra resenha= vou sair com a galera, o antigo termo “vou sair para night"

- nn: não. Somente para economizar uma letra e acentuação na digitação.

- amnh: Abreviação simples de amanhã.

- várzea: Algo bagunçado, caótico, divertido de um jeito desorganizado. Exemplo: "Vai ser mó várzea" = "Vai ser bem louco"

- - 1000 aura: Alguém perdeu muito status, passou vergonha, , ficou com "vibe" negativa. Perder "-1000 aura" é o oposto de "ganhar aura", o antigo termo "ficar bem na fita".

- se pa: Equivalente ao cpa. Sentido de talvez aconteça, "pode ser", "se rolar". Exemplo: "Se pa eu vou amanhã" = Talvez eu vá amanhã. (Uma possibilidade não descartada)

*Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues.