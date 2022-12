10 motivos para a Gol lançar voos entre Fortaleza e Lisboa

Elencamos vários motivos que poderiam encorajar a Gol Linhas Aéreas a lançar um voo entre Fortaleza e Lisboa em 2023. Esse movimento seria natural, considerando o retorno da disponibilidade dos Boeings 737 Max na frota da companhia, aeronave que já realizou e vai reiniciar neste mês o trecho internacional entre Fortaleza e Miami (Estados Unidos).

Ademais, muito já se especulou sobre a Gol assumir a rota, dado que Lisboa é um dos destinos favoritos dos brasileiros e já explorado por Latam e Azul, a partir de aeroportos em São Paulo.

1. O voo já era comentado nos bastidores pré-pandemia

Em 2019, os bastidores da aviação davam conta de que era questão de tempo para a Gol lançar, à semelhança de seus voos para a Flórida, operações para a Europa a partir de Fortaleza.

Sobretudo com os acidentes aéreos do Max em 2019, os eventuais planos foram aposentados, mas poderiam ser relançados em 2023.

2. 2023 é o ano da retomada internacional

Especialistas do mundo todo indicam que 2023 será o grande ano da retomada de voos internacionais. A Gol poderia, por isso, pular na frente e investir num inédito destino europeu.

3. Lisboa é dos destinos favoritos dos brasileiros

Plataformas de busca de passagens como o Kayak elegeram Lisboa como destino favorito dos brasileiros para o ano de 2023.

O governo português instituiu um visto facilitado para quem deseja trabalhar em Portugal por até 6 meses, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste.

4. Grande déficit de assentos para a Europa

Deve-se ressaltar que o Nordeste inteiro está com grande déficit de assentos para a Europa, conforme já noticiamos.

Fortaleza chegou a ter várias companhias aéreas simultaneamente para Europa:

KLM

Air France

TAP

Air Europa

Cabo Verdes Airlines (conexão em Cabo Verde).

Das cinco companhias, apenas Air France e TAP retornaram, de forma que há muito espaço para novas entrantes.

5. Fortaleza continua chave para operações internacionais da Gol

Uma operação para Lisboa é coerente para um curto-médio prazo, dado que é, como dissemos, um dos destinos mais buscados por brasileiros, e Fortaleza continua tendo papel importante para a Gol no quesito internacional.

A companhia continua tendo base de tripulantes na Capital cearense, resquício das intenções superadas de possuir um hub na cidade.

Ademais, Fortaleza continua sendo um dos poucos pontos de onde o 737 Max pode voar direto para Américas e Europa. Esse certamente é o ponto mais relevante para o Ceará.

Tanto que teremos o retorno agora em dezembro a volta da operação semanal para Miami com a Gol. Movimento despretensioso pela baixa quantidade de frequências, mas que certamente encherá os Boeings da empresa.

A companhia deixou de atender aos critérios de hub no Ceará, mas não deixou de planejar voos internacionais para Fortaleza, como será o caso da Flórida. Essa sinalização é muito relevante.

6. Operação mais barata e Fortaleza com a melhor localização

O Boeing 737 Max deve baratear muito uma eventual operação para Lisboa, dado que é uma aeronave de corredor único, logo mais leve e que possui motores mais econômicos.

Já conversamos sobre a revolução que as aeronaves de corredores únicos devem representar para as viagens transatlânticas. Confere aqui.

Assim, o Max, que deverá substituir toda a geração passada de 737 da Gol, democratizará operações internacionais na companhia, e Lisboa é natural candidata para se ligar à Fortaleza, dado que é a capital mais próxima da Europa, sobretudo em relação à Salvador, de onde as operações não aconteceriam com a melhor segurança e economicidade.

Logo, se teria o menor tempo de voo entre Fortaleza e Lisboa, fator-chave para operações em uma aeronave de corredor único.

7. A maior demanda do Nordeste para Europa está em Fortaleza

Esse ponto é muito importante da mesma forma, dado que Fortaleza tem historicamente mais demanda para Lisboa do que o hub da Gol (Salvador), e demanda comparável à Recife (hub Azul).

Quando comparado, porém, a todos os destinos Europa (Lisboa + Paris), Fortaleza lidera com folga há anos:

Passageiros entre NE e Europa (Jan-out/22)

Fortaleza: 97.155

Recife: 73.825

Salvador: 55.923

8. Início com poucas frequências

Um voo Fortaleza-Lisboa poderia iniciar tão precavido como começará o Miami e como começou o Buenos Aires, todos com uma frequência por semana.

Assim, com uma frequência semanal, o voo decola certamente cheio e abre um flanco importantíssimo para o Ceará e para a Gol: um 2º player nas operações a Portugal. A TAP já tem um voo diário para Lisboa a partir de Fortaleza.

Com a afirmação e bons resultados dos voos, a companhia pode se sentir encorajada a ampliar as frequências.

Que belo (possível) cenário para a retomada internacional de 2023.

9. Conexões domésticas

Fortaleza ainda conta com a 2ª maior conectividade da Gol no Nordeste, concentrando na Capital cearense voos para Recife, Salvador, Juazeiro do Norte, São Luiz, Belém e Manaus. Belém e Manaus só Fortaleza tem voos diretos da Gol na região.

Hoje ainda conseguem se identificar pequenos bancos de conexão em Fortaleza, conectando Norte ao Sudeste. Essas estruturas podem alimentar facilmente os eventuais voos para Lisboa.

Como dissemos, a Gol ainda tem uma estrutura diferenciada no Aeroporto de Fortaleza.

10. Antecipar-se à volta de outras companhias

A Gol deveria se antecipar à volta de outras companhias que já fizeram voos de Fortaleza para a Europa.

Sem comentar em companhias que afirmaram intenção de voltar a Fortaleza, como KLM (Amsterdã) e Air Europa (Madri), a Gol poderia se antecipar a futuras e eventuais operações da Latam a partir de Fortaleza.

A Latam, inclusive, tem um hub em Fortaleza e poderia nos próximos meses sentir-se encorajada a criar voos daqui para a Europa, tamanha conectividade.

Lançando voo para Lisboa, a Gol se antecipa a um movimento natural da Latam, partindo na frente por esse mercado.

A coluna entrou em contato com a Gol para entender o movimento da companhia em relação aos voos para Lisboa, mas até a publicação deste texto a companhia não retornou à nossa demanda.

Estamos na torcida!!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

