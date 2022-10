Espanha, Alemanha, Itália e EUA: o que esperar de novos voos internacionais no Ceará em 2023

O ano de 2023 é apontado por especialistas como o ano do retorno das operações internacionais aos patamares pré-pandemia. Já exploramos algumas vezes como apenas os voos domésticos voltaram a patamares muito próximos a 2019: no Ceará, por exemplo, apenas 44% da movimentação internacional havia retornado em julho.

Assim, o próximo ano poderá trazer a Fortaleza grandes companhias internacionais e revitalizar a movimentação aérea do Estado.

Estamos falando de companhias que já voavam a Fortaleza, como KLM, Condor, Air Europa, Cabo Verde Airlines, Copa Airlines e inclusive rumores de companhias inéditas, como a Virgin Atlantic.

Passamos então a fazer um compilado do contexto geral de algumas das companhias internacionais que já operaram em Fortaleza e por algumas diferentes razões, não o fazem mais.

KLM e os voos para Holanda

A companhia holandesa que iniciou no Ceará em maio de 2018, em joint-venture com a Air France, trouxe Fortaleza para um novo patamar de serviços internacionais. Em parceria com a Gol, Air France e KLM, introduziram no estado o conceito de hub aéreo, quando um conjunto de aeronaves domésticas traziam passageiros a Fortaleza para que voassem à Europa e vice-versa.

As operações foram matadoras, com aviões lotados, reportes de overbooking (mais passageiros para voar que assentos) e incremento instantâneo de frequências semanais: de 3 para 4 em menos de 1 ano.

KLM é a companhia aérea mais antiga ainda em operação do mundo, traz para os aeroportos onde opera a demanda por serviços de melhor qualidade.

Por que apenas a Air France retornou?

Fontes do meio dão conta que a KLM não retornará a Fortaleza sem uma estrutura doméstica robusta de voos que possa alimentar e distribuir seus passageiros. Acontece que a Gol levou seu hub doméstico para Salvador (BA), deixando Air France (única que retornou) com fraca alimentação.

Dessa forma, o grupo europeu que operava diário em Fortaleza em 2019, hoje voa apenas 3 vezes por semana e com aeronave menor.

A alimentação da Gol resume-se basicamente a passageiros vindos de Recife e Salvador. As conexões com Belém e Manaus estão com tempos de espera muito elevados e a ligação com Natal fora desfeita.

Assim, mesmo que vejamos que as operações da Air France com ocupações realmente excelentes, a volta da KLM é incerta.

Como potencializar a chance da KLM retornar?

No meio aeronáutico, os bastidores indicam duas estratégias:

Reforço da malha Gol em Fortaleza: a companhia brasileira precisaria readequar sua malha para permitir a alimentação de passageiros à KLM. Já vemos isso a partir de novembro com o retorno de conexões europeias para São Luís e para Salvador. Adicionalmente, aventa-se a chance de trazer destinos domésticos através de companhias parcerias como a Voepass e a provável retomada de voos para Natal. Assim, um novo crescimento da Gol em Fortaleza aumenta as chances de termos KLM de volta.

A segunda estratégia é bastante disruptiva e tem bastante ligação com movimentos recentes da Latam com a americana Delta. Como assim?

Mês passado, a brasileira Latam fechou joint venture com a gigante Delta dos Estados Unidos. Daí estreitam-se mais ainda os laços e benefícios para os passageiros. E o que isso tem a ver com AF-KLM e Fortaleza?

Eis que a Delta é acionista e vem aprofundando parceria de bastante tempo com Air France–KLM, daí há quem indique que a Delta seria uma indutora do encerramento da parceria de codeshare da Air France com a Gol em favor da recém-coligada Latam. Assim, a Latam é que supostamente passaria a alimentar AF-KLM. E quem possui um hub forte em Fortaleza? A Latam.

Igor, esses desfechos tão bruscos acontecem em aviação? Aparentemente, sim.

Há alguns anos, a Delta, que tinha grande parceria de anos com a Gol, do dia para a noite, comprou 20% da Latam e passou a tê-la como nova parceira na América do Sul. A Delta informara que a nova operação com a Latam teria uma grande complementaridade de rotas, permitindo mais conectividade aos passageiros.

Alguns dias depois, em sugestiva ação de retaliação, a “abandonada” Gol informou que se coligaria com a American Airlines, até então, parceira da Latam. Esse xadrez aeronáutico dá a saber, portanto, que mudanças bruscas acontecem sim e do dia para a noite.

Torcemos sobretudo pela primeira alternativa, que permitiria a volta forte da Gol em Fortaleza e, de quebra, queremos a KLM de volta.

Delta com voos para Atlanta

Com os argumentos acima, poderíamos pensar no retorno da própria Delta em Fortaleza.

A companhia operou por aqui entre 2008 e 2010 voos para seu maior hub, o aeroporto de Atlanta nos EUA. um dos maiores do mundo, conforme veiculado pelo Diário do Nordeste em 2008.

A companhia que, como dissemos, detém agora parte da Latam, poderia vir a nos deixar menos dependente de voos para os EUA.

Digo isso, porque o número de assentos para os EUA ainda é muito baixo, frente ao que tivemos com companhias aéreas brasileiras. Chegamos a ter duas partidas diárias com a Gol e 5 partidas semanais com a Latam.

Hoje, voltamos com apenas 1 saída semanal da Latam, portanto, há de 11 a 18 voos semanais que precisariam voltar para valer a real demanda de Fortaleza e adjacências aos EUA.

Com a Delta, esse hiato de voos pode ser melhorado já que possuem milhares de aeronaves, voam centenas de destinos. As aéreas americanas poderiam massificar mais a vinda de americanos ao Nordeste, visitantes que não recebemos de forma relevante, diferentemente dos europeus.

Condor ainda volta com voos para Alemanha?

A companhia alemã operou em Fortaleza de 2014 a 2019 com voos semanais para a rica Frankfurt. O voo igualmente, era um sucesso com ocupações excelentes. Em 2019, os alemães eram a 3ª nacionalidade que mais visitava o estado.

O voo deixou de operar por sérios problemas financeiros da empresa justamente antes da pandemia. A última operação no Brasil foi a de Fortaleza, em setembro de 2019. Realmente uma pena.

Eis que exatos 3 anos depois, a imprensa dá conta que a Condor está pronta para retornar ao Brasil. Houve um encontro entre a Embratur e a companhia alemã no fim de setembro.

Nesse encontro o CEO da companhia se via entusiasmado com a possibilidade de retorno. Naturalmente, assim, há uma chance relevante de que as operações voltem para Fortaleza, já que a cidade passou a ser a principal base da companhia no Brasil.

Adicionalmente, fontes informam à coluna que estiveram em 2022 com a Condor na Europa, e que a companhia estuda mesmo o retorno ao Ceará. Apenas aguardariam o desfecho do cenário de eleições para formalizarem eventual volta.

As ligações em 2019, ocorriam com o ótimo boeing 767-300, aeronave de fuselagem larga.

Air Europa tem promessa de retomar voos para Espanha

O ano de 2019 encerrava com a grande notícia de mais uma relevante operação internacional em Fortaleza. Voos para Madrid, na Espanha, da Air Europa.



Era a volta de voos diretos para Madrid após a saída da famosa Iberia que operara em 2011 entre Fortaleza, Recife e a capital espanhola.

À época, a Secretaria de Turismo do Ceará informava que o voo trazia além de espanhóis, muitos italianos, que sempre foram muito próximos do Ceará. Eram duas operações por semana em aeronaves com 300 assentos, A330-200.

Depois de anos de negociações, o grupo espanhol (Air Europa) desembarcava no Ceará e terminava de fazer de Fortaleza o 5º portão de entrada internacional brasileiro: números espetaculares, grande conectividade com os principais países do mundo.

O voo operou apenas 4 meses, de dezembro 2019 a março de 2020 e, como dezenas de outras operações, foram suspensas no auge da pandemia. As ocupações foram boas, sobretudo nos meses de dezembro e janeiro e passaram dos 80% (aeronave de 300 assentos).

A Gol era parceira da operação e alimentava os voos para vários destinos do Nordeste, sobretudo depois que em 2019 “cantei a pedra” para a Secretaria de Turismo (Setur), sobre o fato de as vendas das conexões (com o Norte e Nordeste brasileiro) não estarem disponíveis por mero erro do site.

Desde então, restam avisos de retorno da companhia e postergações. Em 2022, novamente, já houve avisos da companhia de que gostaria de retomar os voos para todos os destinos brasileiros até meados de 2023.

O destino Salvador inclusive está novamente à venda junto ao contexto do hub Gol, com previsão de reinício em dezembro deste ano.

Torcemos igualmente pela importante volta dos espanhóis ao nosso estado.

Cabo Verde Airlines

A história da Cabo Verde Airlines em Fortaleza se iniciou em 2003 com voos para Cabo Verde, ilha que fica a 630km de Dakar no Senegal, África Ocidental.

Cabo Verde é dito por muitos como um potencial hub de aproximação entre África e Europa e as Américas. O tempo de voo entre Fortaleza e Cabo Verde é de apenas 3 horas e meia, metade tempo entre Fortaleza e Lisboa.

Assim, a Cabo Verde, que já teve vários outros nomes, fará 20 anos desde que chegou estreitando laços com Fortaleza se voltar em 2023.

Por muito tempo, Fortaleza era o único destino da companhia no Brasil. Historicamente, sempre voaram 1 vez por semana para o Ceará, porém à medida que iam se estruturando, receberam mais aeronaves e chegaram a voar em janeiro de 2020, 4 vezes por semana.

De Fortaleza, a antiga TACV, como era conhecida, permitia conexões para Lisboa, Paris e Roma, além de destino para a própria ilha.

Pois bem, há chances reais da companhia voltar bastante em breve para o País e, os bastidores indicam algumas vezes que seria Fortaleza a 1ª cidade. É uma escolha natural.

Enviamos pergunta para a Cabo Verde Airlines sobre a volta deles para Fortaleza e, muito prontamente, compartilharam conosco: “Na verdade, há planos para retoma da operação para o Brasil, mas ainda não está definido uma data concreta. Quando oportuno, voltaremos ao seu contacto”, informou a empresa.

Voos para Itália: ainda há esperança?

Na década de 2010 a 2019, tivemos algumas companhias italianas operando no Ceará: Air Italy, Meridiana e Alitalia. A Air Italy operou por mais de 10 anos e tinha bons resultados.

Até a chegada de Air France–KLM, os italianos eram a principal nacionalidade que chegava ao estado. Após o hub, os franceses passaram a liderar com os italianos na vice-liderança.

Nesses termos, pode-se perguntar: onde estão os voos diretos para a Itália?

Algumas possibilidades existem. A Latam poderia estrear de seu hub nordestino, voos para a Europa, visando a grande ligação cearense com a Itália. Teria, nesse caso, grande alimentação de voos domésticos.

A ITA Airways (antiga Alitalia), com um code share que possui com a Azul, Fortaleza poderia novamente receber a companhia.

A coluna já teve inputs há muitos meses de que o governo cearense estaria em negociação para trazer uma grande companhia asiática para Fortaleza. Para viabilizar o voo, haveria escala em Roma, de forma que o voo seria: Ásia-Roma (Itália)-Fortaleza e retorno.

Penso que o Estado precisa encontrar novamente uma rota direta para a Itália.

Acredito que 2023 será um ano melhor que 2022 para aviação cearense com o possível retorno de rotas internacionais, tornando mais uma vez Fortaleza porta de entrada de turistas estrangeiros no Nordeste.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

