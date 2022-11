Ceará é o estado mais cobiçado pelos brasileiros como destino de praia, mostra pesquisa

O litoral amplo e a variedade de destinos no Ceará têm chamado a atenção de visitantes. De acordo com pesquisa encomendada pela Booking, o Estado foi escolhido como destino mais cobiçado pelos brasileiros para viagens futuras para praias.

Os entrevistados também apontaram o Estado como o com segundo melhor litoral do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. A praia de Jericoacoara foi escolhida como a segunda melhor praia do País, atrás somente da Praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE).

A pesquisa realizada em julho deste ano entrevistou 1.206 pessoas de todas as regiões do País e mostrou que 88% dos entrevistados são apaixonados por praia. Os dados foram divulgados em exclusividade em viagem patrocinada pela empresa para Jericoacoara.

Estado mais cobiçado

O gerente regional da Booking no Norte e Nordeste, Uillians Batista, afirma que a plataforma já percebe há algum tempo o interesse das pessoas em visitar o Ceará. Ele elenca uma série de fatores como motivo.

“A gente percebe que o Ceará tem diversos atrativos, o litoral é gigantesco. O interesse vem muito dessa magia que o Ceará tem, da comida, esse conjunto de fatores faz com que as pessoas queiram visitar o Ceará”, pontua.

Para ele, Jericoacoara ter sido apontada como segunda melhor praia do Brasil pelos entrevistados não é uma surpresa. Ele destaca que o destino tem alguns diferenciais.

Uillians Batista Gerente regional da Booking no Norte e Nordeste Essa coisa do muito pé na areia, acho isso fantástico. E a diversidade também, tem praia, passeios em lagoas, e a vibe. Andar na vila de Jericoacoara é sensacional, a gastronomia é espetacular”

Ele destaca que ocorre um aumento tanto em número como em qualidade de novas hospedagens disponíveis, não só no Ceará como em todo o País. A Booking realiza consultorias e atendem os negócios que estão na plataforma para ajudar a traçar estratégias para atrair e melhor atender os turistas.

Para o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Ceará (Abav-CE), Murilo Santa Cruz, o reconhecimento do Estado como um destino mais desejado é fruto de um trabalho conjunto da agência junto à Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) e à Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor).

"A Abav Ceará tem trabalhado com seus agentes de viagens associados à Setfor e a Setur, trabalhando a capacitação e a formação dos agentes de viagem, para construir esse destino turístico cada vez mais forte. A gente recebe com muita alegria esse reconhecimento, mas com a certeza de que muito ainda precisa ser feito para que a gente possa manter essa qualidade do turismo no Ceará", coloca.

Ranking dos estados

Todos os estados apontados na pesquisa como os mais desejados para as próximas viagens estão localizados no Nordeste, região que é unanimidade quando se busca destino de praia nas férias.

Ceará Alagoas Bahia Maranhão Pernambuco

Melhores praias

Praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE) Praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (CE) Praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE) Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ) Praia de Antunes, em Maragogi (AL)

*Repórter foi a Jericoacoara a convite da Booking

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil