Turismo do sono? Conheça tendência com proposta para melhorar hora de dormir de viajantes pelo mundo

Viajar para conhecer lugares, novas culturas, passear e aproveitar a gastronomia é algo comum, mas imagine viajar com o intuito de dormir. Pensou nisso? Essa parece ser a nova tendência de turismo em vários lugares do mundo, impulsionada com o surgimento de diversas acomodações em cidades grandes como Nova York, nos Estados Unidos, e em Londres, na Inglaterra, por exemplo.

Segundo a pesquisadora do sono Dr. Rebecca Robbins, que concedeu entrevista à CNN norte-americana sobre o assunto ainda em outubro, esse movimento vem ganhando força à medida que novos estabelecimentos parecem focados na necessidade dos hóspedes.

"Eu acho que houve uma gigante mudança no conhecimento coletivo de prioridade do bem-estar", comentou a especialista. Ela acredita que muito mudou nos últimos dois anos, quando a pandemia de covid-19 afetou a rotina e os hábitos de muitas pessoas em todo mundo.

Conforme estudo da Journal of Clinical Sleep Medicine, 40% de 2.500 adultos participantes de uma pesquisa mostraram que perderam a qualidade de sono em meio ao isolamento. Talvez por conta disso, muitos têm apreciado qualquer oportunidade de relaxamento.

Pensando nisso, reunimos alguns dos hotéis que oferecem serviços personalizados para melhorias no sono. Entre as vantagens, estão camas de mais de R$ 200 mil, alimentação especial, dispositivos de controle de temperatura do corpo e cardápios específicos para auxílio na hora de dormir.

Park Hyatt Nova York

Em meio aos "caos" da cidade de Nova York, a opção para quem deseja buscar a tranquilidade ou até mesmo completar oito horas de sono necessárias a cada dia é o hotel Park Hyatt Hova York, localizado na 57ª Avenida. Para isso, no entanto, é preciso se preparar para desembolsar grandes quantias.

Uma diária na Sleep Suite, como o quarto é chamado pelo hotel, custa US$ 1.862, algo em torno de mais de R$ 5 mil. Entretanto, ele promete uma experiência revigorante, proporcionada por uma série de funcionalidades do próprio local.

Entre as novidades, o hotel anuncia um dispositivo especial no quarto para controlar a temperatura do corpo, garantindo que o hóspede acorde refrescado e pronto para as tarefas do dia. Além disso, o quarto ainda disponibiliza óleos em difusores, máscaras de dormir e lençóis especiais.

Mandarin Oriental Geneva

Em Genebra, na Suíça, a experiência vendida pelo hotel Mandarin Oriental foi desenvolvida com a clínica do sono CENAS, que foi a responsável por desenvolver um método específico para os hóspedes.

Nesse caso, a clínica desenvolveu um estudo realizado em três dias, capaz de analisar os padrões de sono e quais os obstáculos para que ele seja aproveitado ao máximo.

A diária em um dos quartos do hotel custa, em média, CHF 700, quantia que representa cerca de R$ 3.640. Além do método, a acomodação ainda fornece um cardápio luxuoso, quartos extremamente confortáveis e um spa.

Zedwell Piccadilly

No Zedwell Piccadilly, localizado em Londres, na Inglaterra, os hóspedes têm uma experiência completamente voltada à necessidade do sono. O quarto possui iluminação específica para relaxar, jogo de cama especial e ainda não tem nenhuma janela.

"Nossos quartos casulos não têm janelas, isso é para garantir que você tenha a melhor qualidade de sono aqui no Zedwell. Zedwell é um santuário privado em meio ao caos da cidade, onde você poderá se reconectar consigo mesmo em seu próprio quarto casulo privado", diz a publicação oficial do hotel.

No site de reservas, é possível escolher entre várias opções de quarto, incluindo possibilidades que unem toda a família. A tarifa mais básica está situada em £126.00, quantia em torno de mais de R$ 600.