Esportes Aquáticos em Fortaleza: veja 8 locais para praticar

Seja você residente ou turista, estar em Fortaleza é, sobretudo, ter a imensidão do mar como um de seus atrativos principais. Os 34 quilômetros de litoral, no entanto, podem nos reservar muito mais do que o banho recreativo ou aquele bronze nas areias quentes.

Nos últimos anos, percebe-se um maior interesse em atividades de lazer e práticas esportivas nos verdes mares da Capital. Com isso, aumentou também o número de estabelecimentos voltados à demanda.

As atividades são diversas e para estilos e objetivos variados, seja apenas opções de entretenimento ou como a prática regular de exercícios físicos. Entre as opções mais populares estão o aluguel e aulas de caiaque, surf, stand up paddle (SUP), canoa havaiana, wind surf, entre outros.

A Avenida Beira Mar, um dos principais corredores turísticos de Fortaleza, reúne grande parte dos estabelecimentos, mas há também oferta em outros trechos de praia. O Diário do Nordeste preparou uma lista de oito escolas, onde fortalezenses e turistas podem se aventurar nas modalidades. (Veja abaixo):

Ceará Sup Club

A Ceará Sup Club funciona de terça a domingo na Praia do Mucuripe, no trecho próximo ao Hotel Gran Marquise, nos horários de 7h às 11h, e de 15h às 18h.

O local funciona com aula e aluguel de stand up paddle, aluguel de caiaques individuais e duplos, aulas e passeios de canoa havaiana, assim como aulas e passeios de velas. As aulas devem ser agendadas pelo perfil da escola no Instagram (@cearasupclub) ou pelo contato (85) 98820-8212.

Legenda: Os passeios de caiaque estão entre os mais populares nas praias de Fortaleza Foto: Shutterstock

Brothers Wind School

Ainda na Praia do Mucuripe, outra opção é a Brothers Wind School, localizada na altura do número 4260, próximo ao Parque Bisão. Funcionando de terça a domingo, das 8h às 16h30, o estabelecimento oferta aulas e alugueis de caiaque e stand up paddle.

A escola ainda oferece cursos de Windsurf em três modalidades, além de Hobie Cat e Laser. O agendamento pode ser feito pelo Instagram @brotherswindschool ou pelo contato (85)9 9988 6502, mas só é exigido nos fins de semana.

Imua Ceará Vaa

Já a proposta da Imua Ceará Vaa é trabalhar exclusivamente com canoa havaiana, oferecendo aulas e passeios para todas as idades. São ofertados passeios, treinos individuais e em grupos, treinos coorporativos e alugueis do equipamento.

Existem ainda opções de planos mensais para quem deseja praticar a partir de duas vezes na semana. A escola funciona diariamente, de 5h20 às 16h30 de segunda à sexta, de 6h30 às 16h30 nos sábados e feriados; e de 7h às 16h30 aos domingos.

A localização é na Avenida Beira Mar, altura do número 4344, e o agendamento prévio deve ser feito pelo WhastApp (85) 996536817 ou pelo @imuaceara no Instagram.

Legenda: Diversas escolas de Fortaleza oferecem aulas e alugueis de Stand Up Paddle Foto: Shutterstock

kayakeria

Na Praia do Náutico, no trecho próximo ao Jardim Japonês, está localizada a Kayakeria. Também atuando com aluguel de equipamentos náuticos, os horários de funcionamento são de segunda à sexta-feira de 6h às 10h e de 15h às 18h; e nos fins de semana e feriados de 7h às 11h e de 15h às 18h.

A escola trabalha com diversas opções de planos mensais para canoagem, voltados para aqueles que desejam treinar a modalidade de forma regular, além do aluguel para remada avulsa. O local também oferece passeio de caiaque e stand up paddle, com instruções para iniciantes.

Sup Fortal

Outra opção para aluguel de pranchas e passeios de caiaques e canoas havaianas é a Sup Fortal, localizada na Avenida Beira Mar, na altura do número 3130. A escola funciona diariamente, das 6h da manhã às 18 horas.

Contato para mais informações e agendamento podem ser feitos pelo número (85) 997875260 ou pelo perfil @supfortall no Instagram.

Legenda: A canoa havaiana permite a remada em grupo e tem se popularizado na Capital Foto: Shutterstock

Hale Kai

Localizada na Praia de Iracema, a Hale Kai (@halekai_iracema) trabalha exclusivamente com canoa havaiana, ofertando planos mensais para alunos matriculados. A escola funciona de terça à sexta-feira com turmas às 5h30 e na sexta-feira às 16h30. No sábado o horário das aulas é as 7h.

O estabelecimento também trabalha com aluguel avulso dos equipamentos, em horários sob demanda, e com acompanhamento de instrutores. O agendamento pode ser feito pelo número (85) 992508484.

Top Life Esporte e Aventura

Saindo do circuito turístico, uma ótima opção vem do litoral oeste de Fortaleza, da Barra do Ceará. A Top Life Esporte e Aventura promove aluguel de caiaques e stand up paddle em um dos cartões postais da cidade: o Rio Ceará.

A experiência ainda permite aos usuários remadas no encontro das águas do rio com o mar, com a grande Ponte sobre o Rio Ceará completando o cenário. Os horários de funcionamento são de 15h30 às 18h as segundas, quartas e sextas, de 8h30 às 11h30 às quintas; e aos fins de semana de 8h30 às 11h30 e de 15h30 às 18h.

É necessário agendamento prévio, que pode ser feito pelo perfil da escola no instagram (@toplifesup) ou pelo WhatsApp (85) 98617-3561.

Legenda: O surfe está entre os esportes aquáticos ofertados por escolas da Capital Foto: Shutterstock

Itim Silva Surf School

Os praticantes do surfe, por sua vez, têm na Praia da Formosa - popularmente chamada de Praia da Leste Oeste - um bom trecho de litoral para a prática do esporte. É lá onde está localizada a Itim Silva Surf School.

A escola trabalha com planos mensais para alunos matriculados a partir de duas vezes na semana, assim como aulas avulsas. O arrecadado com o serviço ajuda a escola a manter um programa social de ensino do surf para jovens da comunidade do Pirambu.

O horário de funcionamento é de terça à sábado de 5h às 11h e de 14h às 17h, e aos domingos de 5h às 11h. Agendamentos podem ser feitos pelo contato (85) 997170678 no WhatsApp ou pelo perfil @itimsilvasurfschool no Instagram.