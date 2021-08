Praia do Futuro: veja dicas, roteiros e barracas na região

Seja você turista ou morador local, a Praia do Futuro, em Fortaleza, é aquele lugar que merece sua atenção. O mar de águas quentes e a longa faixa de areia branca tornam o local perfeito para relaxar em meio a natureza, sem dispensar do conforto e de uma boa oferta de serviços. Leia também Viagem Jericoacoara: saiba como ir e o que conhecer neste paraíso cearense Viagem Beberibe: veja praias, pontos turísticos e onde se hospedar

Com uma extensão de cerca de 7 quilômetros, o trecho de orla está entre as cinco melhores praias de Fortaleza para se conhecer, e chega a receber um público, em média, de 100 mil pessoas a cada semana, segundo estimativa atual da Associação dos Empresários da Praia do Futuro.

Onde fica e como chegar

A Praia do Futuro se localiza no bairro de mesmo nome, no litoral leste da capital cearense. Distante cerca de 8 quilômetros da região central de Fortaleza, está exatamente entre as praias do Mucuripe e a do Caça e Pesca. Do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, são apenas 3 quilômetros de distância até lá.

A forma mais rápida de chegar é de carro ou transporte por aplicativo. Para quem depende de transporte público, várias linhas de ônibus passam por lá, dentre elas, a 906- Caça e Pesca /Serviluz, 810- Papicu/ Praia do Futuro e 656 - Messejana / Sabiaguaba. O terminal de integração mais próximo é o do Papicu.

Mar próprio para banho

A Praia do Futuro é a queridinha dos banhistas, em especial por ser predominantemente limpa, tornando-a própria para banho e atividades recreativas na água durante todo o ano. No entanto, vale consultar o boletim de balneabilidade das praias de Fortaleza, disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Semace), pois as condições da água podem variar entre as semanas.

Em vários trechos, piscinas naturais se formam conforme o movimento das marés, deixando o ambiente perfeito sobretudo para crianças. Contudo, considerada uma das mais perigosas de Fortaleza pelas fortes correntes marítimas, a Praia do Futuro requer bastante atenção para quem decide entrar no mar. Legenda: Em vários trechos, piscinas naturais se formam conforme o movimento das marés, deixando o ambiente perfeito para crianças Foto: Thiago Gadelha

O que fazer na Praia do Futuro

A premissa básica da Praia do Futuro é escolher uma boa barraca, colocar o pé na areia e aproveitar o tempo livre para desfrutar da linda paisagem tropical. Mas as opções vão muito além disso.

A longa faixa de areia e o mar de grandes ondas são atrativos para a prática de atividades físicas ou esportes ao ar livre, seja em terra ou na água. Legenda: A longa faixa de areia e o mar de grandes ondas são atrativos para a prática de atividades físicas ou esportes ao ar livre Foto: Fabiane de Paula Para surfistas e kitesurfistas, um dos lugares mais procurados da capital cearense, especialmente entre os meses de agosto e novembro, época de ventos fortes no Estado. Mas regulamentada por decreto municipal, a prática do kitesurf no local é proibida aos domingos e feriados.

Durante o dia, movimento constante em boa parte da semana. Mas, no período da noite o movimento cai consideravelmente, se restringindo à algumas barracas que abrem para jantar. Por isso, evite andar sozinho pelo calçadão após escurecer.

Barracas de Praia Legenda: A Praia do Fututo tem cerca de 55 estabelecimentos em operação no momento, com estruturas de pequeno, médio e grande porte Foto: Fabiane de Paula

O que mais chama atenção dos visitantes, principalmente de turistas de fora do Ceará, é a mega estrutura das barracas da Praia do Futuro. São cerca de 55 estabelecimentos em operação no momento, com estruturas de pequeno, médio e grande porte.

E muito do que fazer na Praia do Futuro vai do que é ofertado pelas próprias barracas, cada uma ao seu modo, com seu tipo de público e programação que vai do serviço de restaurante, passando pela recreação até a atividades culturais. Legenda: As barracas da Praia do Futuro oferecem serviços de cozinha, chuveiros, banheiros e estacionamentos Foto: Natinho Rodrigues Entre as opções já conhecidas do público, nomes como Chico do Caranguejo, Santa Praia, Guarderia Brasil, Crocobeach, Órbita Blue, Itapariká, e muitas outras.

Em suma, todos os estabelecimentos partem do mesmo princípio: serviço de cozinha, chuveiros, banheiros e estacionamentos. Mas para além dos serviços básicos, vale procurar qual delas atende mais seu gosto. Legenda: Alguns espaços das barracas são verdadeiras atrações, como parques aquáticos para crianças Foto: J L Rosa

Espaços mais voltados para famílias, com verdadeiros parques aquáticos para alegria das crianças em umas; encontro de jovens, paquera e curtição em outras. E se você procura apenas um lugar para relaxar e até curtir uma massagem também não vai se decepcionar.

Culinária

Quer provar da gastronomia local e tomar um bom drinque? Opções não vão faltar aos frequentadores, segundo destaca a presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz.

“Hoje as barracas são restaurantes à beira-mar. Todas já têm um público para almoço, outro para jantar, pessoas que vão na quinta e na sexta-feira, com comidas diferenciadas, desde as mais tradicionais, como peixe frito, baião de dois, a outras que trabalham com massas. Então são cardápios diversificados que atraem pessoas com gostos diferentes”, comenta. Legenda: Quer provar da gastronomia local e tomar um bom drinque? Opções não vão faltar aos frequentadores da Praia do Futuro Foto: Helene Santos

Assim como em boa parte da cidade, a Praia do Futuro também atrai clientes para as tradicionais caranguejadas nas quintas-feiras. Contudo, nem todas as barracas funcionam além do horário comercial.

Segundo esclarece Fátima, cerca de 20 estabelecimentos abrem os restaurantes ou ofertam alguma programação no período da noite, com destaque entre a quinta-feira e o domingo. “Algumas têm atividades culturais, apresentação de música ao vivo, embora ainda não se possa dançar por conta das restrições da Covid-19", destaca.

Hotéis

Para quem visita Fortaleza e não quer ficar distante da praia, existem opções de hotéis no bairro e bem próximos a este paraíso cearense. O Hotel Marbello Ariaú, por exemplo, está localizado na Rua Dr. Elizeu Holanda, nº 20, a poucos passos de caminhada das principais barracas de praia.

Já o Hotel Praia do Futuro, na Avenida Clóvis Arrais Maia, nº 3300, é ideal para famílias com crianças, por contar com área de lazer especial e parquinho infantil. Legenda: O Crocobeach Hotel oferece uma visão privilegiada da Praia do Futuro Foto: Reprodução Crocobeach Hotel