Conheça as 5 melhores praias de Fortaleza

Por se tratar de uma região bastante urbana, por vezes trechos da praia de Iracema não estão adequados ao banho. Para curtir o mar sem riscos, o recomendado é consultar o boletim de balneabilidade das praias de Fortaleza antes de sua visita.

Encostada na Praia de Iracema temos a Praia do Meireles. Ela é a mais urbana da região central da cidade, com a famosa Avenida Beira-Mar como cartão postal e uma grande influência da rede hoteleira. Por isso, é bastante procurada por quem deseja se hospedar na cidade.

O mar também é calmo nessa região e convidativo a um banho para relaxar. Se você é adepto de atividades e esportes na água, é possível alugar pranchas de ‘stand up paddle’, caiaque e até canoa havaiana em vários pontos da orla. Com preços atrativos, a diversão é garantida entre adultos e crianças.

No entanto, é na orla da Praia do Meireles que turistas e fortalezenses ainda se deparam com trechos de obras de reestruturação. O projeto da ‘nova’ Beira-Mar começou a ser executado há três anos e está com 93% dos trabalhos concluídos.

Legenda: Se você é adepto de atividades e esportes na água, é possível alugar pranchas de ‘stand up paddle’ e caiaque na Praia do Meireles Foto: Kid Junior

Praia da Barra do Ceará Há cerca de 10 quilômetros do Centro está localizada a Praia da Barra do Ceará. Com grande representação histórica para o Estado, foi lá onde aconteceu a primeira ocupação holandesa do Ceará, em 1603. O bairro de mesmo nome é considerado o mais antigo de Fortaleza e defendido por historiadores como o local que deu origem a cidade. Legenda: O encontro do Rio Ceará com o mar é um dos destaques da Praia da Barra do Ceará, tendo ao fundo a imponência da Ponte José Martins Rodrigues Foto: Natinho Rodrigues

Bastante turística, especialmente entre os fortalezenses, a região contou com requalificações em pontos chaves do bairro, como o monumento Marco Zero, trazendo assim mais segurança para os frequentadores.

A praia é formada por dunas fixas e recifes naturais, tendo o pôr do sol considerado por muita gente como o mais bonito da capital cearense. Aos fins de semana, costuma reunir famílias que buscam relaxar longe de trechos mais badalados do litoral.

O encontro do Rio Ceará com o mar é um dos destaques da região, tendo ao fundo a imponência da Ponte José Martins Rodrigues, mais conhecida como Ponte do Rio Ceará. A grande estrutura separa Fortaleza do Município de Caucaia.