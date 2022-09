Saiba quais são as 5 ruas mais legais do mundo

O site Time Out, que cobre assuntos sobre 333 cidades em 59 países, elaborou seu segundo ranking anual de ruas mais legais do mundo. Mais de 20 mil pessoas participaram da pesquisa, que foi divulgada na semana passada, com um total de 33 logradouros.

Habitantes e especialistas na cena cultural e social das cidades também foram consultados pela Time Out. O ranking deste ano está mais completo, pois, segundo o site, o relaxamento das medidas contra a pandemia influenciou diretamente.

"Mais pessoas estão saindo de suas cidades natais – e viajando para visitar as maiores cidades do mundo – do que em qualquer momento desde o início de 2020. Portanto, considere este ranking um resumo muito, muito específico dos melhores lugares no mundo para se divertir em 2022", diz a publicação.

Confira as cinco ruas mais legais do mundo:

1. Rue Wellington - Montreal, Canadá

Foto: Matias Garabedian/Wikimedia Commons

A Rue Wellington, em Montreal, no Canadá, é conhecida por abrigar os melhores bares e os melhores novos restaurantes na cidade. A pesquisa do Time Out revela que no local se vendem os melhores drinks e um dos melhores sanduíches, com destaque para os bistrôs franceses.

2. Gertrude Street - Melbourne, Austrália

Foto: Shutterstock

Apesar de sua proximidade com o centro da cidade, a rua Gertrude, um trecho de 850 metros, é bastante arborizada e tem uma energia pacífica e tranquila.