Praia do Francês: dicas e roteiro nesse paraíso alagoano

Destino que contempla tanto a calmaria de piscinas naturais para diversão familiar e o mar de agitado para prática de esportes aquáticos, a Praia do Francês, em Alagoas, desponta como uma opção popular entre turistas. Esse paraíso alagoano não deixa a desejar nas belezas naturais.

Balneário com infraestrutura de pousadas, hotéis, bares e restaurantes, a Praia do Francês fica próxima à capital de Alagoas, Maceió.

O Diário do Nordeste conversou com a gestão municipal do município de Marechal Deodoro, onde fica praia, e preparou um roteiro de viagem até o Francês. Confira!

Onde fica a praia do Francês?

A Praia do Francês fica no litoral do estado de Alagoas.

O que fazer?

Com águas quer viram entre cor azul-turquesa e verde-escuro, uma pedida certa é aproveitar o mar da Praia do Francês, seja nas piscinas naturais, mais calma, ou onde a água é um pouco mais agitada.

A programação é diversa no local, que conta ainda com um vasta rede de barracas de praia e restaurantes para aquela parada do lanche, almoço ou jantar.

Veja algumas opções de lazer na Praia do Francês

Esportes – Aqui são famosos os voos de ultraleve, assim como Jet-ski, passeios de banana-boat, e claro, o surf, que se pratica na zona de ondas fortes que a praia tem.

Lojas de Artesanato – A região é rica em artesanato, e encontra várias lojas junto à orla da praia. Vale a pena visitar algumas e ver o que de bom se faz no local.

Passeios de barco – Caiaque, stand-up paddle, snorkeling.

Fotos

Legenda: Praia do Francês fica a 20 km de Maceió Foto: Wellington Alves e Hiarlley Sabino Legenda: Mar calmo com piscinas naturais é um cartão-postal da Praia do Francês Foto: Kaio Fragoso/ABIH Legenda: Vista aérea da Praia do Francês Foto: Divulgação Legenda: O Restaurante Moai é uma ótima opção para quem quer aproveitar a vida noturna no Francês Foto: Kaio Fragoso/ABIH Legenda: Na praia, há uma rua principal com vários bares e restaurantes Foto: Kaio Fragoso/ABIH

Pousadas

Segundo a Prefeitura de Marechal Deodoro, a Praia do Francês dispõe de mais de 1.800 leitos de opções para turistas, divididos em 45 locais de hospedagem e 1 hotel.

Onde ficar?

Pousada Encantos da Natureza

A apenas cinco minutos de a pé da Praia do Francês, a Pousada Encantos da Natureza oferece quartos climatizados com ar-condicionado, Wi-Fi e possui também café da manhã. O local também conta com piscina.

Endereço: Rua Cavalo Marinho, 87, Praia do Francês

Pousada Panorama

A Pousada Panorama tem como atração uma piscina aquecida e um terraço para observar o sol, com bar para os clientes. Todos os quartos são climatizados e possuem TV à cabo, conforme o Booking.

O local fica a três minutos da Praia do Francês.

Endereço: Rua Marisia Número 1, esquina com a Rua Carapeba

Capitães de Areia Pousada

Localizada a 100 metros da entrada principal da praia, a Capitães de Areia oferece acomodações iluminadas com varandas de vista para a piscina. O bar da piscina oferece diversas bebidas e o local ainda conta com salão de massagem.

Endereço: Rua Vermelha, número 13, Praia do Francês

Hotel Ponta Verde

Única acomodação classificada como hotel na região, o Hotel Ponta Verde fica à beira mar. Ele conta com academia, espaço para crianças e estacionamento gratuito. A piscina conta com hidromassagem na cobertura. Há ainda restaurante e bar.

Endereço: Rua das Algas, 300, Praia do Francês

Vida Noturna

A Rua Carapeba é a principal para bares e restaurantes na Praia do Francês. Os estabelecimentos vão desde locais para comer tranquilamente um jantar em família até os com música ao vivo.

Uma opção bem procurada é o Restaurante Moai, que funciona dia e noite.

Perguntas frequentes

Em qual cidade fica a praia do Francês?

Marechal Deodoro (AL).

Quantos quilômetros de Maceió à Praia do Francês?

Entre Marechal Deodoro, onde fica a praia, e Maceió, capital alagoana, são 20 km de distância.