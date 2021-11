Praia dos Carneiros: veja dicas e como chegar a este paraíso

Localizada no município pernambucano de Tamandaré, a Praia dos Carneiros vem despontando no litoral brasileiro como uma das praias mais procuradas. Com cenários paradisíacos e piscinas naturais de águas cristalinas, o local conta com passeios diversos.

A Praia dos Carneiros é quase uma parada obrigatória para quem visita Pernambuco. O paraíso fica a cerca de 100 km da capital Recife. O destino é ainda próximo de uma das praias mais famosas do nordeste: Maragogi (AL).

Muito além de só paisagens, Carneiros é ainda palco de diversos casamentos. A Capela de São Benedito é uma das mais procuradas na região para matrimônios, pois fica na beira da praia.

O Diário do Nordeste consultou a Associação de Turismo de Tamandaré e preparou um roteiro com dicas, como chegar e o que fazer no destino.

Onde fica?

A Praia dos Carneiros é localizada na cidade de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco.

Qual a distância de Porto de Galinhas

A distância entre a Praia dos Carneiros e Porto de Galinhas — a praia mais popular de Pernambuco — é de cerca de 54 km. Por isso, muitos visitantes de ambos os destinos escolhem colocar o outro em seus roteiros.

Além de Porto de Galinhas, há um leque de destinos turísticos que ficam próximos da rota de Carneiros. O blog do programa de fidelidade e viagens Accor Live Limitless (ALL) separou algumas rotas:

Praia de Guadalupe, em Gamela (PE), a 2,9 km

Cachoeira Bulha d’água, em Tamandaré (PE), a 5,3 km

Praia de Tamandaré, em Tamandaré (PE), a 5,5 km

Ilha de Santo Aleixo, em Sirinhaém (PE), a 11,9 km

Praia de Toquinho, em Ipojuca (PE), a 14,3 km

São Miguel dos Milagres (AL), a 126 km

Maceió (AL), a 184 km

Como chegar à Praia dos Carneiros?

Além de sair de Recife, que é uma boa opção para alugar um carro, é possível chegar à Praia de Carneiros saindo de Porto de Galinhas, em um trajeto de 1h de carro. Alguns pacotes turísticos oferecem transfer entre os destinos como parte do roteiro.

Outra alternativa para ir à Carneiros é sair de Maragogi, praia famosa de Alagoas. A distância até a praia pernambucana é de aproximadamente 52 km. Uma viagem de carro dura por volta de 1h.

O que fazer em Carneiros?

Cenários paradisíacos e águas cristalinas que formam piscinas naturais são a primeira opção de lazer na Praia de Carneiros. Na orla, há barracas de praia e restaurantes como ponto de apoio, mas, para quem preferir, a faixa de areia é livre.

A seguir, confira mais alternativas de lazer:

Passeio de Catamarã, jangada e lancha

Legenda: Passeios de catamarã são indispensáveis e muito procurados em Carneiros Foto: Divulgação/Associação de Turismo de Tamandaré

Um dos passeios mais procurados na Praia dos Carneiros é o de catamarã. O percurso pelo mar dura cerca de duas horas e conta com três paradas para os mais diferentes gostos.

No primeiro ponto, é a parada para o banho de argila na Praia da Guadalupe. Já no segundo, o banho é nas piscinas naturais de águas cristalinas que ficam em um recife no Rio Formoso.

Legenda: Passeios em embarcações menores, como jangadas, são uma opção Foto: Divulgação/Associação de Turismo de Tamandaré

O pit stop final é em um banco de areia, que rende ótimas fotos. Os restaurantes Bora Bora e Mustako são alguns que oferecem o passeio, que custa R$ 50 por pessoa.

Empreendimentos locais também ofertam passeios em embarcações menores, como jangadas. Há ainda quem faça aluguel de lanchas, para uma experiência mais exclusiva e privativa.

Mergulho

Legenda: Mergulhos de todos os tipos são encontrados na Praia dos Carneiros Foto: Divulgação/Associação de Turismo de Tamandaré

As belezas da Praia dos Carneiros não estão só na superfície. Os principais restaurantes e equipamentos turísticos dispõe de pessoas especializadas em mergulhos com e sem snorkel. Não é difícil encontrar esse tipo de diversão no local.

Pôr do sol

Legenda: Pôr do sol em Carneiros é uma boa pedida Foto: Divulgação/Associação de Turismo de Tamandaré

Observar o pôr do sol durante os passeios náuticos também é uma opção. A dica é apreciar o momento no rio Ariquindá e no píer do Centro Nacional de Pesquisa de Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (Cepene).

Conhecer a Capela de São Benedito

Legenda: A Igrejinha de Carneiros é muito procurada para casamentos Foto: Divulgação/Associação de Turismo de Tamandaré

Apelidada carinhosamente de Igrejinha, a Capela São Benedito, além de servir de cenário para casamentos e celebrações, é um dos cartões-postais mais famosos da Praia dos Carneiros. A arquitetura clássica de uma construção secular confere um ótimo cenário para tirar fotos.

Tem tubarão?

De acordo com a Associação de Turismo de Tamandaré, não se tem relatos de tubarões e nem ataques na Praia de Carneiros. Portanto, o local é seguro para banho.

Paga para entrar na praia?

Toda a Praia de Carneiros é aberta ao público, portanto não há taxas a serem pagas, conforme a Associação de Turismo de Tamandaré.