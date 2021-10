São Miguel dos Milagres: como ir, o que fazer e onde ficar

Cidade praiana localizada na região da Costa dos Corais, no litoral de Alagoas, São Miguel dos Milagres é conhecida por suas praias paradisíacas e piscinas naturais. Não é por menos que virou uma das rotas turísticas requisitadas por quem visita o nordeste brasileiro.

Praias de águas cristalinas e com pousadas à beira-mar fazem parte da chamada Rota Ecológica de Milagres. Com cerca de 30 quilômetros de extensão, os cenários desertos têm diversas paisagens naturais.

A proteção da natureza é uma das maiores preocupações no município. De acordo com a Prefeitura de São Miguel dos Milagres, a Praia do Patacho, um das mais famosas da região, foi a primeira do litoral alagoano a receber o selo internacional Bandeira Azul.

Certificação ecológica é concedida apenas a praias, marinas e embarcações turísticas que adotam critérios rigorosos de gestão ambiental.

O Diário do Nordeste conversou com a gestão municipal da cidade e consultou guias turísticos sobre o badalado destino. A seguir, conheça mais sobre a história da cidade, as rotas mais comuns e veja um guia com as principais praias e o que fazer no município.

História de São Miguel dos Milagres

Fundada em 1960, a cidade de São Miguel dos Milagres nem sempre teve esse nome. Na sua fundação, era chamada Freguesia de Nossa Senhora Mãe do Povo.

Legenda: História da cidade é envolta em mistérios sobre curas milagrosas Foto: Divulgação/Prefeitura de São Miguel dos Milagres

Segundo informações da gestão municipal, crenças populares contam que o nome do município foi mudado quando um pescador encontrou uma estátua de madeira do arcanjo Miguel, coberta de algas marinhas.

Após o fato, um milagre teria acontecido. O nativo percebeu que, após limpar a peça, uma ferida que ele possuía há muito tempo, e parecia não conseguir curar, estava cicatrizada.

Diversos fiéis foram atraídos à região para conhecer a cidade "milagrosa", em busca de suas próprias curas para diversas doenças.

Localização e população

São Miguel dos Milagres é uma cidade localizada no litoral norte do estado de Alagoas.

A população da cidade gira em torno de 8.073 habitantes, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizada em julho de 2021.

Como chegar

A chegada à cidade de São Miguel dos Milagres pode ser pela estrada, de carro ou ônibus, ou de avião, pelo aeroporto de Maceió.

Distância de Maceió

Na rota mais rápida, a cidade fica a 97,5 km de Maceió, capital alagoana. Uma rota alternativa, mais longa, tem por volta de 100 km.

O trajeto de carro leva em torno de 1h55 entre Maceió e São Miguel dos Milagres.

Aeroporto mais próximo

Para turistas que querem realizar a viagem de avião até São Miguel dos Milagres o aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Maceió - Zumbi dos Palmares.

O equipamento fica a cerca de 22 km do centro de Maceió, no município de Rio Largo.

Praias

Legenda: Praia tem calmaria e paisagens paradisíacas Foto: Matheus Usero/Wikimedia Commons

Há pelo menos sete praias e rios para conhecer na região. Quatro delas ficam em São Miguel dos Milagres e três integram a rota ecológica, elenca a assessoria da Prefeitura do município.

Todos esses destinos são interligados por um fator: a calmaria. A região é ideal para quem quer passar um período em praias praticamente desertas e paradisíacas.

Legenda: Cidade praia fica a cerca de 97 km de Maceió Foto: Divulgação/Prefeitura de São Miguel dos Milagres

Praia de São Miguel

É da Praia de São Miguel que saem os principais passeios como os de buggy e jangadas. O local é considerado o ponto de partida de quem chega à cidade, pois fica na parte mais central

De lá, é possível caminhar para praias vizinhas como a do Toque e a do Riacho.

Para quem deseja iniciar o dia de folga e desopilar na Praia de São Miguel, uma boa pedida, de acordo com o portal turístico Milagresse, é tomar uma cerveja ou um drink na única barraca da região, ou aproveitar os restaurantes próximos à beira-mar.

Praia do Toque

Uma das rotas paradisíacas mais famosas de São Miguel dos Milagres é a Praia do Toque. Com um mar de cor verde vibrante, é ideal para crianças, uma vez que se localiza em um trecho com maré baixa.

Essas características proporcionam a formação de piscinas naturais, com a água bem tranquila. Lá não se chega de carro pela areia. Conforme o portal Milgrasse, a sugestão é estacionar próximo à Pousada do Toque e ir andando por uma trilha.

Em 2009, a Praia do Toque chegou a ser indicada como a terceira mais bela do Brasil, em levantamento publicado pelo jornal britânico "The Guardian".

Praia do Porto da Rua

A Praia do Porto da Rua é a pedida para quem deseja aproveitar a área mais urbana de São Miguel dos Milagres. É lá que estão localizados os principais restaurantes e quiosques de comidas e bebidas.

O local é o mais frequentado por moradores, por ser bem central na vila. Segundo o guia do Milagresse, a praia tem boas opções de almoço.

Praia do Riacho

Uma das áreas onde se encontram mais programações, a Praia do Riacho é conhecida pelo mar calmo e pelos passeios de caiaque para ver os corais.

De lá, entre 20 e 30 minutos de caminhada, segundo o portal Milagresse, você chega até a praia de São Miguel e do Marceneiro.

A Capela de Milagres é uma opção para conhecer e fica localizada em Marceneiro.

Praia do Patacho

Areia clara, mar azul esverdeado, piscinas naturais e imponentes coqueirais: essa é a vista de quem vai até a Praia do Patacho. Ela é localizada a 15 minutos do povoado de Porto da Rua, em São Miguel dos Milagres.

O guia turístico elaborado pelo site Milagresse indica que a praia também fica a 5 minutos de balsa, em um caminho que liga a Rota Ecológica dos Milagres a Maragogi.

O portal Viagem e Turismo, da Abril, é categórico quando classifica a Praia do Patacho como uma das melhores do Brasil.

Praia da Barra do Camaragibe

Considerada uma das mais aconchegantes e indicadas para passeios em família, a Praia da Barra do Camaragibe é formada pelo encontro do mar com o rio Camaragibe.

Local possui piscinas naturais de água morna.

O que fazer em São Miguel dos Milagres?

Não só de passeios praianos se faz São Miguel dos Milagres. À tarde e à noite, a indicação é curtir o Milagres do Toque Beach Club, localizado na Praia do Toque, e o Villa Milagres, no Porto da Rua.

Ambos contam com música ao vivo aos fins de semana. Assim como o restaurante Patrícia Bistrô, também em Porto da Rua.

Veja as indicações de bares e restaurantes:

Milagres do Toque Beach Club

Endereço: Rua Felizberto Ataíde, Praia do Toque

Horário: todos os dias de 9h às 16h

Villa Milagres

Endereço: Rua Aderbal da Costa Raposo, 585, Porto da Rua

Horário: todos os dias de 17h às 23h

Patrícia Bistrô

Endereço: Rua Eurico Marinho, 37, Porto da Rua

Horário: quinta a domingo de 18h às 22h

Restaurante No Quintal

Endereço: Rua do Campo, s/n - Praia do Toque

Horário: terça a sábado de 12h às 21h e domingo de 12h às 15h

Peixes-bois

Legenda: Rio Tatuamunha é abrigo para peixes-bois Foto: Thomas Lehmann/Wikimedia Commons

O Rio Tatuamunha, que também se encontra com o mar na praia, é abrigo para peixes-bois. De acordo com informações do portal Milagresse, o santuário natural dos animais tem passeios organizados.

A Associação Peixe-boi, responsável por preservar o local onde ficam os mamíferos marinhos, faz passeios com limite de 70 pessoas por dia.

Por uma média de R$ 30 por pessoa, um guia credenciado conduz de jangada o passeio, que dura cerca de 40 minutos no rio Tatuamunha.

Passeio para ver peixes-bois

Associação Peixe-boi

Agendamentos: (82) 3298-6247 e (82) 99810-3021

Endereço: Rua Luiz Ferreira Dorta, 25, Tatuamunha – Porto de Pedras

Informações por e-mail: contato@associacaopeixeboi.com.br

Hospedagem em São Miguel dos Milagres

A hospedagem em São Miguel dos Milagres conta com diversas opções, com pousadas e hotéis em várias das praias da região. Confira as indicações:

Pousada do Toque

Com 17 unidades, entre chalés e suítes, as acomodações da Pousada do Toque, situada na Praia do Toque, contam com ar-condicionado, frigobar, camas king size, varanda com redes, entre outras vantagens.

O empreendimento tem ainda um vasto cardápio gastronômico, assinado pelo chef Nilo.

Endereço: Rua Felisberto Ataide

Contato e reservas: (82) 3295-1127, (82) 99928-2058 e pousada@dotoque.com

Pousada Origami

Com cinco chalés em um espaço de 10 mil metros quadrados, além de restaurante, a Pousada Origami, também na Praia do Toque, é opção para quem procura "paz e tranquilidade", segundo define o site.

A hospedagem ainda oferece nos quartos geladeira ou frigobar, ar-condicionado, TV e possui alguns quartos com vista para o mar.

Endereço: Praia do Toque

Contato e reservas: (82) 99963-2223 e bemvindo@pousaorigami.com.br

Pousada Samba Pa Ti

Localizada na Praia do Patacho, a Pousada Samba Pa Ti dispõe de 11 bangalôs e um quarto tipo studio para acomodações. Cercada de coqueiros e com vista do mar, o equipamento conta ainda com restaurante, café da manhã e bar.

Todas as acomodações possuem ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Pousada fica a 105 km do Aeroporto de Maceió.

Endereço: Praia do Patacho, s/n

Reservas: telefone e WhatsApp (82) 2126-7490 e reservas@pousadasambapati.com.br

Paru Boutique Hotel

No coração da Praia do Marceneiro, o Paru Boutique Hotel oferece uma experiência de quartos com design que homenageia a essência artesanal de Alagoas.

Com restaurante e piscina, o local tem vista privilegiada do mar e suítes exclusivas.

Endereço: AL 101 Norte, km 3, S/n, Passo de Camaragibe, Praia do Marceneiro

Reservas: (82) 99404-4050, 3258-5155, 99187-1700 e contato@paruhotel.com.br

Pousada Riacho dos Milagres

Com nove acomodações, restaurante e piscina de frente para o mar, a Pousada Riacho dos Milagres é uma opção para quem quer curtir as programações da Praia do Riacho.

Entre as vantagens dos quartos, estão ar-condicionado, TV por assinatura com 120 canais, frigobar e banheiro com chuveiro quente.

Endereço: Praia do Riacho, s/n

Reservas: (82)3295-1206 e 99312-0258 e pousadariachodosmilagres@gmail.com

* As informações foram colhidas junto ao Governo de Alagoas e à Prefeitura de São Miguel dos Milagres.