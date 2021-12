Maragogi: como chegar, o que fazer, praias e mais dicas

Com uma variedade de pontos turísticos e passeios que contemplam todos os gostos, o município de Maragogi, no interior de Alagoas, desponta na faixa litorânea do País como um dos destinos mais badalados. Próxima a capitais-chave do Nordeste como Maceió e Recife, o destino conta com dez praias.

Trilhas, piscinas naturais e passeios de barcos são algumas das atrações mais características do ponto turístico, com paisagens que chamam atenção pela imponência e águas cristalinas no caso das piscinas naturais, por exemplo.

O Diário do Nordeste consultou a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Maragogi e preparou um roteiro de como chegar, o que fazer, quais as principais prais e tudo que você precisa saber se quiser ir a Maragogi.

Onde fica Maragogi?

Maragogi é localizada no litoral norte de Alagoas e fica perto de capitais como Maceió e Recife.

Qual a distância de Maceió a Maragogi?

A distância entre Maceió, capital do Alagoas, e Maragogi é de cerca de 130 km, que podem ser percorridos em um trajeto de cerca de 2h30 de carro.

Como chegar?

Segundo a Secretaria de Turismo de Maragogi, muitos dos turistas são provenientes do Nordeste, devido à localização geográfica favorável.

O transporte aéreo é uma das opções para todos os tipos de turistas, mas os serviços de transfer feitos por agências e táxis-turismo também são bem procurados.

Qual o aeroporto mais próximo?

Como Maragogi possui a mesma distância para Maceió e Recife, os dois aeroportos são os mais próximos da cidade praiana.

Conforme a pasta de Turismo, Indústria e Comércio do município, a diferença está na malha áerea. O Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre tem uma maior frequência de voos, comparado com o Aeroporto Internacional de Maceió - Zumbi dos Palmares.

O que fazer em Maragogi?

O passeio principal de Maragogi, é o banho nas piscinas naturais. A atração é formada por corais que possuem visitação por meio de transporte aquaviário. São os passeios de barcos, catamarãs, escunas, lanchas e jangadas.

As Crôas de São Bento são bem procuradas para banho e fotos. Informações da Secretaria de Turismo da cidade pontuam que o local é "um atrativo em plena ascensão", mas que se mantém original "nas raízes culturais e históricas".

Legenda: Nas Crôas de São Bento, os passeios de barco são bem comuns Foto: Divulgação

Passeios

Seja na orla, em trilhas ou na parte urbana onde é possível conhecer o artesanato local, Maragogi não deixa a desejar em atrativos para todos os turnos e todas as idades.

Veja a seguir uma lista com os principais passeios de Maragogi:

Passeio na Orla

Legenda: Passeios aquaviários são alguns dos mais requisitados por turistas na praia Foto: Divulgação

Uma opção de lazer diferente, pois o passeio é feito geralmente quando a maré está alta, em catamarãs ou lanchas. Essa opção possui itinerário que contempla as praias do Burgalhau, Barra Grande, Antunes e Xaréu, parando pelos lindos bancos de areia presentes na região.

Passeio de Buggy

Legenda: Passeios de buggy em Maragogi percorrem o litoral Foto: Divulgação

Realizado por associações locais, o passeio de buggy é uma experiência única. São duas opções de roteiro: um percorre as praias de Burgalhau, Barra Grande, Antunes, Xaréu e Ponta de Mangue, ao norte; o outro, Camacho e São Bento, ao sul, com paradas de degustação dos conhecidos bolinhos de goma, feitos artesanalmente pelas famílias que habitam o povoado de São Bento.

Há também as famosas ruínas da Igreja e a foz do rio Salgado, compondo um cenário bucólico e pitoresco.

Trilha do Visgueiro e Artesanato Mulheres de Fibra

Localizada a 6 km da praia de Peroba, no Assentamento Água Fria, a trilha possui nível iniciante, bastante plana, oferecendo um misto de aventura e contato com a natureza.

Passeio Ecológico

Legenda: O banho de bica é uma boa pedida durante os passeios ecológicos em Maragogi Foto: Divulgação

Esse é um passeio na modalidade de turismo rural, é uma verdadeira imersão numa parte da cidade ainda pouco explorada. Mirante com vista para o mar, cascata, visita à fazenda e muita aventura compõe esse passeio comercializado à beira da rodovia e pelas redes sociais.

Expedição de Bike Aquática e Stand Up

Os passeios com as aquabikes são comercializados nas praias do norte de Maragogi, como em Barra Grande, Antunes e Ponta de Mangue. Para quem gosta de aventura e desafio, a pedida é um passeio de Stand Up.

Com suas praias de águas calmas, praticar esse esporte em Maragogi é ainda mais gostoso. Equilíbrio e concentração são requisitos necessários.

Ruínas da Igreja de São Bento e Fábrica dos Bolinhos de Goma

As ruínas da Igreja ficam em um mirante dono de uma bela e panorâmica vista da costa. No Mosteiro há vários locais para fotos e contemplação da natureza. Já na fábrica, são produzidos os culturais e deliciosos bolinhos de goma comercializados em toda cidade e/ou fora).

Visita aos Zoológicos

Em Maragogi existem dois espaços cuidadosamente dedicados aos animais, sendo o EcoPark Sol e Mar, em Barra Grande, e o Zoo Interativo, localizado em Peroba.

Praias de Maragogi

Legenda: As piscinas naturais, com águas cristalinas, são cartão-postal de Maragogi Foto: Divulgação

Ao todo, são 10 praias na faixa litorânea de Maragogi, sendo duas ao sul e oito ao norte, no sentido Pernambuco.

Confira a lista:

Praia de São Bento

Praia de Camacho

Praia de Maragogi

Praia de Burgalhau

Praia de Barra Grande

Praia de Antunes

Praia de Xaréu

Praia de Ponta de Mangue

Praia de Dourado

Praia de Peroba

O que é o Caminho de Moisés e como chegar?

O Caminho de Moisés é o nome dado pelos moradores de Maragogi a um banco de areia que se forma na Praia da Barra Grande quando a maré está favorável à ocorrência do fenômeno.

O apelido do atrativo faz alusão à passagem bíblica de Moisés e a abertura do mar vermelho.

Para presenciar o Caminho de Moisés é necessário olhar a tábua das marés do dia. O melhor nível de maré para observar o evento é de no máximo 0.1.

No entanto, com a maré em 0.3 pode-se vislumbrar o caminho parcialmente aberto. Esse fenômeno também ocorre na praia de Xaréu. Lá o banco de areia é chamado Praia da Bruna.

O que fazer em Maragogi à noite?

À noite, Maragogi também ferve. Bares com música ao vivo, galerias, lanchonetes, sorveterias e restaurantes dedicados à culinária local são alguns dos destaques. A Praça da Juventude é um dos points da noite local.