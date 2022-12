Novo resort em Jericoacoara será construído em frente à Lagoa do Paraíso e deve gerar 700 empregos

Com investimento previsto de R$ 400 milhões, a empresa GAV Resorts lançou nesta semana um novo resort de luxo em Jericoacoara. A informação foi divulgada com exclusividade ao Diário do Nordeste. O empreendimento ficará localizado em frente à Lagoa do Paraíso, nos limites do Parque Nacional de Jericoacoara e um dos principais pontos turísticos da região.

O Jeriquiá Lagoa Resort é o primeiro empreendimento da GAV Resorts no Ceará e deverá ser entregue em janeiro de 2026

O resort contará com 300 unidades, sendo 288 apartamentos e 12 bangalôs. O negócio será do tipo multipropriedade, e a venda de cotas já foi iniciada.

De acordo com o CEO da GAV Resorts, Manoel Pereira, foram necessários três anos para que a empresa conseguisse o licenciamento ambiental para construir na região da Lagoa do Paraíso.

Ele diz ainda que a expectativa é que todas as unidades sejam comercializadas em até 12 meses, com previsão de que cerca de 30% fique disponível na rede hoteleira, já que nem todos os proprietários utilizam as cotas durante o ano inteiro.

As obras serão iniciadas em até 12 meses e o prazo para a entrega é de 36 meses. A previsão é que sejam gerados ao todo 700 empregos, sendo 500 durante a construção do empreendimento e mais 200 para a operação do resort.

Diferenciais

Manoel Pereira destaca que o novo empreendimento ofertará comodidades aos proprietários e hóspedes. Um diferencial é a primeira piscina orgânica da GAV, a Grand Pool.

Com 5 mil m² e inspirada na Lagoa do Paraíso, a piscina terá um visual mais rústico, natural, elementos que conectam com a natureza, além de pontos de hidromassagem em que a água fica mais aquecida.

Legenda: O Jeriquiá Lagoa Resort deve começar a ser construído em até 12 meses Foto: Divulgação

Entre as áreas de lazer, terão ainda restaurante, bar molhado, salão de jogos, espaço zen, ofurô, sala de dança e, ainda, o Club House, que é a parte social do resort. Nesse espaço, ficarão academia, cinema, brinquedoteca, pet play, jogos de dama e xadrez em tamanho humano.

O terreno de 56 mil m² conta com muita área verde, com apenas 14% de ocupação construída. “É um empreendimento completo, com tudo o que você precisa para não sair de lá”, anuncia Manoel.

A sala de vendas para a comercialização das frações imobiliárias do Jeriquiá Lagoa Resort está localizada na Vila Jericoacoara.

Expansão no Nordeste

A GAV Resorts tem planos de expansão no Nordeste e no Ceará. Segundo Manoel, a empresa já possui contrato de 5 km² de área privada na região do município de Cruz e a ideia é criar novos empreendimentos à medida que haja demanda.

Legenda: As vendas de cotas para o empreendimento já começaram Foto: Divulgação

“Nossa ideia é fazer um novo parque imobiliário ali, temos uma área total contratada de 5 milhões de m² (5km²), nossa ideia é fazer uma nova Jericoacoara. Estamos utilizando cerca de 1% para esse primeiro empreendimento. À medida que formos tendo demanda, vamos desenvolvendo a área. Se tudo der certo, vamos ter negócios por pelo menos nos próximos 50 anos na região”, espera.

A empresa tem novos empreendimentos com lançamento previsto no Nordeste nos próximos 6 meses, em Pipa (RN), Barra de São Miguel (AL) e Maragogi (AL).

