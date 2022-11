Cada um dos 600 mil turistas no Réveillon e alta estação em Fortaleza devem gastar mais de R$ 5 mil

Fortaleza deverá receber 600 mil visitantes dispostos a gastar (cada um), pelo menos, R$ 5 mil no Réveillon e ao longo da alta estação. A previsão foi dada pelo secretário de turismo (Setfor), Alexandre Pereira, na noite desta terça-feira (22), no Estoril.

O titular da pasta esteve em coletiva de imprensa para divulgar as atrações da festa. A expectativa de público abrange o período de 20 de dezembro a 5 de janeiro.

“O nosso principal mercado emissor é do interior de São Paulo, Centro-Oeste, Bahia e demais capitais do Nordeste”, especificou o perfil do turista para o evento. “Fortaleza hoje está entre as três cidades mais procuradas agora no final do ano, ao lado de, Gramado e do Rio de Janeiro”, observou.

Alexandre acrescentou que, conforme levantamento do Observatório do Turismo, núcleo de pesquisas vinculado à Setfor, a previsão de permanência média desses visitantes será de 6,5 dias.

Em relação ao gasto per capita, o secretário disse acreditar poder ser superior, considerando que o valor registrado em julho último foi de R$ 5,4 mil.

Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, a prefeitura prevê incremento de R$ 3 bilhões na receita da Capital. Durante a coletiva, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que a meta é não desembolsar verba para as atrações do evento em razão das parcerias e de patrocínio, saindo dos cofres públicos somente o investimento com infraestrutura.

Os valores, contudo, não foram divulgados. Segundo o secretário de governo, Renato Lima, alguns serviços ainda estão sendo orçados. Ele assegurou, contudo, que a festa será a “mais barata do Brasil’, neste ano, além da mais econômica “da história de Fortaleza”.

Taxa de ocupação hoteleira deve chegar a 95%

O presidente da Associação da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, prevê uma taxa de ocupação de 95% para o réveillon na Capital. Já no mês de janeiro, o percentual médio deve ficar em 80%.

No Interior do Ceará, explica, a expectativa é de quase 100%, considerando a demanda de cearenses para o litoral

“O consumidor vai viajar muito dentro do Brasil após esses dois anos de pandemia. Então, teremos visitantes brasileiros e com um perfil familiar devido às férias e o período que abrange o Natal”, avaliou.

Em relação aos protocolos sanitários contra a Covid-19, Régis garantiu que os empreendimentos estão preparados e, ao longo dos últimos dois anos, já integraram as medidas de biossegurança à rotina dos serviços de hotelaria.

Veja a lista completa das atrações do Réveillon de Fortaleza 2023

Alcione

Alok

Alceu Valença

Daniela Mercury

Luan Santana

Luísa Sonza

Nando Reis

Felipe Amorim

Isabela Serpa

Nattanzinho

Xand Avião

Mari Fernandez

Jorge Aragão

Waldonys

Marcos Lessa

Márcia Fellipe

Getúlio Abelha

Paulo José Benevides

