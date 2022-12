Prefeitura de Cascavel passa a cobrar taxa para entrada de veículos de turismo em praias

A entrada de veículos turísticos nas praias de Águas Belas e Caponga, em Cascavel, distante cerca de 70 km de Fortaleza, agora é limitada somente com cadastro prévio no site da Prefeitura e pagamento de taxas aos fins de semana. Um decreto municipal valida a medida desde o último dia 22 de novembro.

Ônibus e micro-ônibus pagam R$ 93 e só podem entrar nas praias 20 veículos aos sábados e domingos. Já transportes alternativos, como vans, pagam R$ 96, com limite de 10 carros. O valor deve ser dividido entre os passageiros.

De acordo com a Prefeitura, a medida ocorre para melhorar a segurança das praias e mitigar os danos ambientais às paisagens. Entretanto, de acordo com quem depende do turismo para viver, o decreto fez o faturamento cair.

Uma autorização deve ser pedida até sete dias úteis antes da viagem no site da Prefeitura de Cascavel, e é emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Legenda: A solicitação é realizada no site da Prefeitura de Cascavel Foto: Reprodução

Movimento despenca, dizem comerciantes

Em entrevista à TV Verdes Mares, o garçom Jackson Monteiro, que trabalha na praia de Águas Belas, relata que o movimento de turistas teve uma queda de 80%. Ele aponta problemas no sistema municipal.

"O problema é que o cadastro não existe. O site não funciona, quando liga para la ninguém atende. Então fica bem complicado ter acesso através desse cadastro", defende.

Para o comerciante Odaízo Nascimento, a cobrança da taxa prejudicou também vendedores, barraqueiros e ambulantes: "[O decreto] só atrapalhou. É uma praia boa, bonita e é perto [de Fortaleza]. O pessoal gosta, aí eles ficam abordando carro, todos os veículos".

Capacidade da praia

O decreto nº 072/2022 que instituiu as novas regras foi feito com base no "Estudo da Capacidade de Carga do Território para a Atividade Turística das praias de Cascavel/CE". A capacidade de carga turística é de no máximo 950 pessoas.

O projeto é fruto de uma maior observância da gestão ao turismo sustentável. "É necessário ter como premissa a otimização das paisagens apropriadas pelo turismo pois há tempos já se sabe que o uso não planejado de qualquer ambiente excede a sua capacidade natural de suporte e resiliência", diz o decreto.

Segundo o prefeito de Cascavel Tiago Ribeiro, a medida é necessária pois as praias "não têm condição de receber pessoas além do limite". Ele reitera que a cidade "está de portas a abertas para receber todos".

"O que não pode é permitir que pessoas usufruam da ocupação desordenada do espaço público, desrespeitando profissionais que estão ali trabalhando para dar conforto e segurança para todos", diz o gestor em entrevista à TV Verdes Mares.