Avião do Forró tem casamento matuto, comidas típicas e cerveja a caminho do 'Maior São João do Mundo'

Desde o dia 3 junho, a Gol incrementou as ligações de Salvador (BA) para Campina Grande (PB) com voos diurnos aos sábados, além das operações diárias para a cidade. O aumento de frequências busca oferecer mais assentos de/para a cidade do interior da Paraíba entre junho e agosto, sobretudo para os festejos do “Maior São João do Mundo”, evento tradicional dos campinenses.

Adicionalmente, este ano, o Maior São João do Mundo comemora sua 40ª edição e, especialmente, os passageiros foram transportados no “Avião do Forró”, aeronave temática adesivada com o tema junino, um Boeing 737-800: “O maior São João do mundo começa aqui.”

Em Campina Grande, o ônibus e trem utilizados para city tour com turistas tem forró pé de serra ao vivo a bordo e são chamados de Ônibus do Forró e Trem do Forró, de forma que a ideia da Gol de lançar o “Avião do Forró” é muito boa.

Nossa coluna foi convidada pela Gol para acompanhar toda essa maravilhosa festa que é a cara do Nordeste.

O avião do forró não se resumiu à adesivagem, mas trouxe ainda um completo ritual, desde o embarque como uma tenda junina, com pipoca, chapéu de palha para os homens e tiaras para as mulheres.

Em voo, um surpreendente casamento matuto, com padre e sanfoneiro e mais comidas típicas: cervejinha, cocada e paçoquinha.

Legenda: Cerveja e comidas típicas foram servidas em voo da Gol Foto: Igor Pires

Os speeches (falas protocolares dos comissários) foram substituídos por poesias e músicas cantadas no microfone da aeronave. “Ela só quer, só pensa em namorar”.

Os passageiros se tornaram espectadores de uma peça teatral.

Impensado um casamento que envolvesse pessoas passeando por todo corredor da aeronave, surpreendente e bonito. Já pousaríamos em Campina Grande ávidos por quadrilhas juninas, por forró, por cultura nordestina: foi o meu caso.

Forró e segurança

A Gol informou que a equipe de safety (segurança) da aérea só aprovara a campanha promocional, depois que tudo fora cuidadosamente planejado, para que as normas de segurança fossem totalmente respeitadas. “Foi preciso planejar tudo com muito cuidado e submeter a área de safety, fazer com que os atores treinassem bastante o roteiro, e que fizessem estritamente conforme previsto”, comentou um envolvido com o evento.

Foto: Divulgação/Gol

“Sob qualquer aviso de atar cintos, nós suspenderíamos imediatamente a encenação, não importava em que parte fosse, estávamos muito atentos a qualquer aviso”.

Felizmente, o tempo em rota era excelente e o voo não teve o aviso de atar cintos acionados após a decolagem em voo de cruzeiro. A encenação assim, ocorreu de forma completa, sem interrupções. Todos vibravam com a vontade de casar dos noivos, gargalhavam com as piadas do padre e cantavam seguindo o ritmo do sanfoneiro, algo certamente inovador na aviação comercial.

Os próprios atores nunca haviam voado e estavam muito felizes por estarem atuando e voando.

Os atores entraram antes que todos os passageiros e ficaram agachados nos últimos assentos, para que não pudessem ser vistos: “tentamos que eles ficassem nos assentos traseiros dos comissários, mas lá apenas pessoas que recebem treinamento podem ficar”, confidenciou outro colaborador da Gol.

Legenda: Casamento e forró dentro do voo da Gol para Campina Grande Foto: Divulgação/Gol

Ainda assim, a festa foi muito bonita e surpreendente, estava completo o 1º casamento junino da história nas alturas.

Na chegada a Campina Grande, quadrilha junina nos esperava em solo para animar mais ainda os passageiros e a todos no aeroporto.

Como chegar em Campina Grande

O cearense que desejar apreciar o Maior São João do Mundo tem à disposição voos diários com conexões em Salvador para Campina Grande já agora em junho. Aos sábados, o voo extra é melhor ainda, é diurno, com chegada à Campina por volta de 16h, já permitindo ao folião aproveitar a noite de São João no Parque do Povo, por exemplo.

Ademais, há voos extras com conexão em Guarulhos todas as terças-feiras.

O caririense que desejar curtir Campina Grande também poderá tomar um voo extra com conexão em Guarulhos às terças-feiras.

Legenda: O Boeing 737-800 foi adesivado com o tema junino Foto: Hamilton Gomes/Arquivo pessoal

Encontro do tradicional com o moderno

Em Campina Grande vivenciamos a grande pluralidade associada a uma cidade de mais de 400 mil habitantes.

É a terra do Maior São João do Mundo, do Villa Sítio São João, do Parque do Povo, do ônibus do Forró, do monumento ao Rei do Baião e Jackson do Pandeiro, de um centro gastronômico regional, de 30 dias de festa, uma infinidade de lugares tradicionais que contam a história de um oásis nordestino.

Ao mesmo tempo, a cidade recebeu o primeiro computador do Nordeste do Brasil, influenciando toda a região com um grande centro de pesquisa/centro universitário referências em engenharia da computação/elétrica, que deram insumos ao grande desenvolvimento industrial, criação de parque tecnológico, criação do SESI Museu Digital, produção de jogos digitais, da fábrica de aviões, do aeroporto modernizado.

Campina Grande é moderna, arretada e cheia de voos.

