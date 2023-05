Voepass retoma voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Voepass vai retomar as operações entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de 5 de julho. A empresa confirmou com a coluna que serão dois voos diários.

Os voos entre as duas cidades havia sido suspenso após Voepass e Gol encerrarem acordo de compartilhamento de voos.

A coluna já havia conversado com fontes ligadas ao setor aéreo que confirmaram o retorno das operações.

No dia 12 de abril a companhia anunciou o fim da base em Juazeiro a partir do dia 8 de maio seguinte "por questões mercadológicas".

O fim da base do Cariri estava sendo especulado em fóruns especializados, quando não se viam mais as vendas de passagens entre Fortaleza e Juazeiro, desde antes da Semana Santa.

Fontes internas da companhia já falavam sobre a triste saída da empresa da cidade do Cariri, após o segundo retorno da companhia em dezembro de 2021.

Agora, felizmente, é anunciada a retomada.

Além da Voepass, a Azul também já faz esse trecho entre as duas cidades cearenses.

Voos para Fernando de Noronha

Além dos voos para Juazeiro do Norte a Voepass vai, a partir de julho, realizar operações entre Fortaleza e Fernando de Noronha.

Serão aeronaves do modelo ATR72, com capacidade para 70 passageiros. Outras capitais nordestinas como Natal (RN) e Recife (PE) também vão ser conectadas com a ilha.

"Os novos voos irão conectar mais duas capitais do Nordeste, que têm grande ligação com Fernando de Noronha, possibilitando também conexão com a malha nacional e internacional desses grandes aeroportos", pontuou o comandante Felício, presidente da companhia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil