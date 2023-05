Fortaleza terá voos diretos para Campina Grande (PB) a partir de junho; veja preços

A Azul Linhas Aéreas estreia no dia 8 de junho três voos semanais (terça, quinta e domingo) entre Fortaleza e Campina Grande (PB). As operações ainda não iniciaram, e a companhia já dobrou a quantidade de voos entre as duas cidades a partir de julho deste ano.

Campina Grande é conhecida por ter a maior festa de São João do mundo. A cidade recebe no mês de junho milhões de turistas de todo o País.

O avião que fará a rota é o ATR 72-600 com 70 lugares e que tem grande potencial de desenvolver mercados regionais, como Fortaleza e Campina Grande. A rota é inédita nos últimos 20 anos, pelo menos.

Já comentamos como a Paraíba concedeu pacote de redução de ICMS para companhias aéreas que incrementassem voos no estado.

Importantíssima essa ligação para validar outras rotas regionais, marca da Azul. O incremento das operações deve indicar boas vendas para a rota, e é o que ratifica a companhia.

“A Azul informa que, a partir de julho, disponibilizará voos entre Fortaleza e Campina Grande seis dias da semana, sendo de domingo a sexta-feira. Ressaltamos que o aumento se deu por conta da alta procura por parte dos nossos clientes”.

Os preços dos bilhetes estão em um nível excelente, comparado a viagens rodoviárias. O levantamento foi realizado pela coluna no dia 16 de maio.

As tarifas de ônibus variam de R$ 229 a R$ 240 para viagens em junho. De avião, o trecho está sendo comercializado entre R$ 272 e R$ 377, dependendo da classe tarifária e da data da viagem.

Entre 29 de junho e 2 de julho, o trecho está sendo vendido entre R$ 297 e 402.

Em que pese não termos ligações diretas com João Pessoa, esse trecho para Campina Grande é uma excelente ligação com a Paraíba.

Ligação entre Fortaleza e Recife

A Azul também incrementará a níveis recordes a ligação entre Recife e Fortaleza. Serão 7 voos diários entre as capitais.

A companhia inicia o que acredito ser um ensaio de ocupar o espaço da Gol, que já em 2023 chegou a fazer dois voos por dia entre Fortaleza e Recife. Ademais o boom da rota pode inibir qualquer movimento da líder Latam em aumentar frequências entre as capitais.

A Latam passou a fazer até dois voos por dia entre Recife e Fortaleza em maio, assim em junho serão até 9 ligações diárias entre as capitais, considerada dessa forma a ponte aérea do Nordeste.

No último dia 13 de maio, a Voepass iniciou também voos semanais entre Recife e Fortaleza todos os sábados de ATR. A aeronave vem a Fortaleza para fazer a ligação Fortaleza-Aracati.

O incremento de voos em novembro e dezembro deste ano é aplicado à previsão da Gol voltar a realizar duas frequências diárias entre as capitais, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil