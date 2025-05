Aeroporto de Fortaleza tem pista de pousos e decolagens interditada após pneu de aeronave estourar

O aeroporto de Fortaleza esteve com a pista de pousos e decolagens indisponível das 15h às 15h30 desta segunda-feira (19), dado que um avião monomotor Cessna 182 teve o pneu direito estourado após o pouso.

Após receber a instrução para livrar a pista de pouso, o comandante reportou na fonia: “Controle, só um instante, aparentemente estourou o pneu aqui”. A fonia capturada pelo site Mundo Avião é a origem das informações.

A torre de Controle pediu apoio da Concessionária Fraport para a retirada da aeronave. A torre logo após, por volta das 15h05, declarou “pista impraticável”, levando várias aeronaves a realizarem espera.

Legenda: Imagem de um Cessna 182, modelo que teve pneu estourado no pouso no Pinto Martins Foto: Shutterstock

Legenda: Ilustração do Flight Radar 24 com aeronave na Pista de Pouso e Decolagem do aeroporto de Fortaleza Foto: Reprodução / Flightradar

Aeronave do Piauí

Segundo o aplicativo Flight Radar 24, a aeronave seria procedente de Parnaíba-PI. Enquanto a aeronave estava sendo rebocada para fora da pista, um voo da Gol procedente do Rio de Janeiro esteve realizando esperas próximo a Maracanaú.

O voo Gol 2094, ao saber que não havia previsão de liberação da pista, ensaiou desviar o voo para Natal, porém, com a liberação da pista logo após, desistiu de desviar e pousou no aeroporto de Fortaleza próximo às 15h40.

Segundo informações, a pista foi liberada por volta das 15h33.

Pedimos mais informações à Fraport sobre o ocorrido, mas até a publicação, não conseguimos resposta.

Legenda: Boeing 737-Max iniciando desvio para Natal, logo antes da liberação da pista de Fortaleza Foto: Reprodução / Flightradar

