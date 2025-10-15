Air France suspende voos entre Salvador e Paris

A companhia Air France suspenderá temporariamente os voos entre Salvador e Paris, do início de março ao final de abril próximo. A Coluna obteve a confirmação da paralisação das vendas.

"Os voos da Air France entre Salvador (SSA) e Paris (CDG) não serão operados durante a baixa temporada, de 9 de março a 25 de abril de 2026. Durante esse período, Salvador continuará a ser atendida via Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, por meio da parceria da Air France com a GOL. A rota será retomada normalmente a partir de 27 de abril de 2026, com três voos semanais, às terças, sextas e domingos."

A estratégia da companhia chama atenção, dadas as elevadas taxas de ocupação no trecho. Em 2025, entre janeiro e agosto, os voos entre Salvador e Paris tiveram ocupação excelente de 93%. Já o trecho entre Paris e Salvador apresentou ocupação de 78%.

As ocupações de Fortaleza são de 92% na ida e 80% na volta, algo bastante parecido com Salvador.

Salvador, entretanto, tem movimentado muito menos carga que Fortaleza, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Essa seria a única diferença básica entre os voos, e esse menor fluxo está relacionado a menor faturamento.

O lado positivo de tudo isso é que os voos retornam a partir de 27 de abril. O Nordeste merece!

Voos em Salvador

Os voos em Salvador com a Air France tiveram início em outubro de 2024, completando exatamente 12 meses de operação nos próximos dias.

Chama atenção, ainda, que a suspensão ocorre mesmo com os voos da Air France sendo subvencionados pelo Governo da Bahia, assim como os de Fortaleza.