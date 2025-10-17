Aeroporto de Fortaleza cresce, mas ainda não atinge movimento pré-pandemia

Entre janeiro e setembro, o terminal movimentou 4,54 milhões de passageiros, alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da concessionária Fraport. Só em setembro, foram 513,8 mil embarques e desembarques, um avanço de 9,5% sobre o mesmo mês de 2024.

Apesar do crescimento próximo de dois dígitos, o aeroporto ainda está distante dos fluxos do período pré-pandemia. Em setembro de 2019, o aeroporto movimentou 580.804 passageiros, o que representa 13% a mais.

Além disso, se compararmos com o movimento dos nove primeiros meses de 2019, foram 5,30 milhões de passageiros, quase 17% a mais que em 2025.

É verdade que, se mantiver o ritmo de crescimento de 2025, o aeroporto pode voltar ao patamar dos 6 milhões de passageiros ao ano. No entanto, em 2019, foram celebrados 7,2 milhões de passageiros, ou seja, 20% a mais.

A CEO da Fraport Brasil declarou ao Diário do Nordeste que o crescimento está abaixo do inicialmente previsto e que os níveis de 2019 só deverão ser novamente atingidos em 2028. Uma grande pena.

Precisaríamos estar crescendo mais, portanto.

O secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, conta à Coluna que conversa com as companhias domésticas (sobretudo Gol e Azul) para que consigam crescer de maneira relevante nos próximos dois anos, o que está em linha com a mensagem da Pal.

Latam

O crescimento que se observa em 2025 no desempenho tem forte influência da Latam, que ampliou operações com novos voos para São Paulo, Teresina, São Luís, Juazeiro do Norte e, mais recentemente, Parnaíba.

Crescimento das cargas

O setor de cargas também segue em expansão, ainda que fraca. Em setembro, foram movimentadas 3.959 toneladas, crescimento de 1,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de 2025, o volume soma 36,6 mil toneladas, um avanço de 1%.

Fortaleza mantém a liderança em exportações de cargas no Nordeste, posição conquistada em 2024, e é o segundo maior terminal da região em movimentação total (doméstica e internacional), atrás apenas do aeroporto do Recife.

O terminal pernambucano registrou 39,8 mil toneladas nos nove primeiros meses de 2025, apenas 8,6% a mais que o cearense.

Fortaleza ainda distante de Recife em passageiros

Diferentemente do resultado em cargas, Fortaleza ainda está longe de rivalizar com Recife, líder regional em passageiros transportados.

O aeroporto da capital pernambucana registrou 7,32 milhões de passageiros de janeiro a setembro de 2025, 62% a mais que o terminal cearense.

Nordeste em alta

Outras capitais nordestinas também apresentaram crescimento expressivo em passageiros no período: João Pessoa (+19,5%), Maceió (+12,1%) e Aracaju (+8%).

Juazeiro do Norte sobe no mês, mas cai no ano

O Aeroporto de Juazeiro do Norte, também operado pela espanhola Aena, movimentou 43,1 mil passageiros em setembro, alta de 6,3% sobre 2024, impulsionada pelos novos voos da Latam.

No acumulado do ano, porém, registra queda de 5,3%, com 358,9 mil passageiros, reflexo da redução de voos da Azul.

Já Campina Grande (PB) enfrenta o pior cenário: com a forte retração das operações da Azul, o aeroporto perdeu quase metade do movimento em 2025, queda de 49,8%.

Os dados de setembro de Salvador, Teresina e São Luís ainda não estavam disponíveis até a publicação da coluna.