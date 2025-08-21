Marcel Pinheiro, da Timoneiro, é convidado para integrar júri do 50º Clube de Criação

O sócio-diretor da Timoneiro e diretor de marketing do Fortaleza Esporte Clube, Marcel Pinheiro, foi convidado para integrar o júri regional do 50º Clube de Criação, uma das principais celebrações da publicidade brasileira. Todos os anos, a iniciativa publica o Anuário de Criação, que reúne campanhas de destaque no Brasil.



Segundo Marcel, receber o convite foi “uma mistura de alegria e responsabilidade”. “O Clube de Criação é uma referência para quem trabalha com publicidade, e estar entre os jurados justo na edição de 50 anos é uma honra, além de um reconhecimento importante. É como entrar em campo num jogo histórico: você quer dar o seu melhor e estar à altura da ocasião”, define.

O gestor explica que a etapa regional já está em andamento. Para fazer a escolha, cada jurado analisa as peças inscritas da sua região, por meio da plataforma do festival, selecionando quais campanhas devem avançar para a shortlist. “É um processo criterioso, que exige atenção e repertório, exatamente como deve ser num festival que representa o melhor da criatividade brasileira.”

Em relação ao processo de escolha das campanhas, Marcel reforça que valoriza ideias que causam impacto real e que cumprem o papel estratégico da comunicação.



“Técnica, craft e direção de arte importam, claro. Mas, no fim das contas, o que mais conta pra mim é: essa campanha fez diferença na reputação da marca ou nas vendas da empresa? Se a resposta for sim, ela merece destaque”, finaliza.