Com 11 episódios, Pod_Impactar estreia nova temporada nesta segunda-feira (1º)

O Pod_Impactar, podcast multiplataforma que tem como foco temas sobre impacto socioambiental, estreia nova temporada nesta segunda-feira (1), no Youtube do Diário do Nordeste. Na terça-feira (2), os episódios poderão ser conferidos a partir das 20h, na TV Diário.

O projeto é apresentado por Mariana Marques. Os 11 episódios foram gravados em um estúdio montado dentro da segunda edição do Conexão ODS, que este ano foi realizado em Natal, no Rio Grande do Norte.

“O desafio de levar para a televisão temas tão urgentes foi o que nos moveu nesta temporada. Produzimos cada detalhe já pensando na TV, e isso muda tudo para nós. São conversas curtas, mas profundamente transformadoras, momentos de aprendizado e também de perguntas que nos provocam a ir além,” comenta Mariana Marques.

Entre os temas abordados no novo ano estão novas economias inclusivas e regenerativas, inovação social no Nordeste, liderança feminina como motor econômico, economia circular, consumo consciente e mudanças climáticas. O projeto conta com convidados que são referência em suas áreas de atuação.

Os convidados desta temporada são: Ticiana Rolim (Somos Um), Nathalia Arcuri (Me Poupe!), Saulo Barreto (The Human Project), Joaquim Melo (Banco Palmas), Rebeca Wermont (YBY Soluções), Mona Paula Nóbrega (Sebrae RN), Dea Mendonça (Amazon People), Maria Siqueira (Pacto Contra a Fome), Ana Bavon (B4People), Presley Vasconcelos (economista e criador de conteúdo), Luis Meyer (Grupo Boticário), Raphael Frigério (Riachuelo), Cristiane Sultani (Instituto Beja), Fernanda Camargo (Wright Capital), Daniel Izzo (Vox Capital), Francisco Vicente (Yunus Negócios Sociais), Silvânia de Deus (Ateliê da Sil), Aélio Silveira (Minalba), Edu Lyra (Gerando Falcões), Andréia Cardoso (Somos Um) e Natalia Tatanka (Giardino Buffet).

Outra convidada do Pod_Impactar é Maren Costa, referência global em ativismo climático corporativo.

"Nesta temporada do Pod_Impactar, reunimos debates de alto nível com convidados que lideram grandes iniciativas de impacto socioambiental positivo em diversas regiões do Brasil. Queremos mostrar que é possível construir uma economia mais justa e sustentável, trazendo exemplos reais de quem faz acontecer. Estamos muito felizes por, além da internet e das plataformas de áudio, levar também essa conversa novamente à TV, que continua sendo um espaço de grande relevância no país. Nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível, porque são temas que interferem na vida de todas as pessoas”, pontua Rafael David, roteirista e diretor do programa.