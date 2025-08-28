Acadi celebra 10 anos de atuação no mercado publicitário cearense

Neste ano, a Associação Cearense dos Agentes Digitais (Acadi) celebra uma década de atuação. A entidade tem o propósito de fortalecer o ecossistema de agências do estado. Atualmente, conta com 50 associados.

“Celebrar 10 anos da Acadi é celebrar a força do mercado publicitário do Ceará. Hoje temos uma associação ativa, representativa, que impulsiona negócios, forma lideranças e amplia horizontes para nossos associados. A Acadi abriu portas e segue abrindo caminhos para o futuro da comunicação”, comenta Mário Acioli, presidente da instituição.

Para comemorar a data, a Acadi realizou ações como a mudança na identidade visual das redes sociais, implantação de painéis de LED na Capital, além de iniciativas junto aos associados.

Em nota, a instituição comenta que, ao longo dos 10 anos, o mercado passou a dar cada vez mais valor ao associativismo, com uma integração maior entre as empresas.

A entidade é responsável pelo Prêmio Juan Vazquez, que todos os anos celebra a performance e estratégia dos cases das agências cearenses. Neste ano, foi realizada a 6ª edição do Prêmio.