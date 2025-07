SVM Insights apresenta São João de Maracanaú e o Ceará para profissionais nacionais de mídia

Em busca de proporcionar uma imersão nas oportunidades comerciais do Ceará e estreitar relações com o mercado publicitário, o SVM Insights promoveu uma série de ações junto a profissionais de agências e veículos nacionais. A iniciativa foi realizada em celebração ao Dia do Mídia, comemorado na última sexta-feira (27).

A programação se estendeu ao longo de quatro dias, nos quais os 10 convidados participaram de uma programação que uniu cultura, entretenimento e trocas de experiências.

Entre as ações realizadas, estão visitas à sede do Sistema Verdes Mares, ao Beach Park, ao Mercado Central, além do São João de Maracanaú, um dos maiores festejos juninos do país.

Para Bruna Leite, supervisora de Mídia na Publicis, a experiência foi “enriquecedora”, por conhecer como funcionam os bastidores dos programas locais e toda a operação envolvida.

A profissional de mídia também destaca as oportunidades que conferiu durante a visita. “Voltei para São Paulo pensando em quais formas eu poderia inserir a marca que eu atendo na região. Espero que aconteça em breve, ainda mais porque eu sei que posso contar com um time maravilhoso para desenvolver novos projetos e oportunidades.”

Para Leandro Azevedo, diretor-geral da Della Mídia, de São Paulo, a visita permitiu conhecer mais sobre a cultura local, com destaque para o São João de Maracanaú. “Um evento de grande porte, que ganha cada vez mais relevância no calendário de ativações das marcas e que, com certeza, caminha para se consolidar como o maior São João do planeta”, comenta.

Segundo Lívia Veras, gerente comercial do SVM, a ação foi uma estratégia para mostrar a relevância do mercado cearense. “Acreditamos que vivenciar a cultura local, sentir a energia da nossa audiência e conhecer de perto os nossos produtos é essencial para construir conexões sólidas com os profissionais que movimentam o mercado publicitário nacional.”