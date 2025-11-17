Prêmio Melhores do Nosso Meio: confira a lista com os finalistas da 2ª edição
A cerimônia será realizada no dia 1º de dezembro e premiará os 24 finalistas
Com cerimônia de premiação marcada para o próximo dia 1º de dezembro, no La Maison, o Nosso Meio divulgou a lista com o Top 3 de cada categoria da 2ª edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio. Os 24 profissionais selecionados serão agraciados com troféus de 1º, 2º e 3º lugar.
A segunda fase da votação foi encerrada no dia 10 de novembro e contou com mais de 60 mil votos.
"Nós acompanhamos essa fase de votações com muita alegria e surpresa. Houve campanhas maravilhosas feitas por vários finalistas, demonstrando que, mesmo jovem, esse prêmio já é considerado muito importante para os profissionais do mercado cearense. Agradecemos imensamente a participação de todos e esperamos que o momento da entrega dos troféus, em dezembro, seja de celebração e felicidade", explica Tamires Soares Brito, diretora-executiva do Nosso Meio.
Para a formação do Top 3, além da votação popular, a definição foi feita por meio de consenso do Conselho Nosso Meio, um grupo formado por especialistas do mercado.
Confira a lista completa do Top 3 do PMNM:
Diretor(a) de Empresa
● Alan Oliveira (Grupo Zenir)
● Fabrício Martins (Unimed Fortaleza)
● Lia Quinderé (Sucré Alimentos)
Diretor(a) de Agência de Publicidade
● Ana Celina Bueno (Acesso Estratégia Criativa)
● Giácomo Brayner (Bando)
● Thiago Façanha (Mulato Comunicação)
Diretor(a) de Assessoria de Comunicação
● Karla Rodrigues (Capuchino Press)
● Marcos André Borges (VSM Comunicação)
● Mauro Costa (AD2M Comunicação)
Professor(a) Universitário(a)
● Andrea Nery (Uninassau)
● Cláudio Sena (Unifor)
● Soraya Madeira (UFC)
Profissional de Marketing
● Ana Quezado (Unifor)
● Maria Tereza Ramos (Unimed Fortaleza)
● Tiago Caldas (Cajuína São Geraldo)
Profissional de Publicidade
● Ilina Mamede (SG Propag)
● Larissa Aguiar (Ágil Comunicação)
● Ludigardo Oliveira (Mulato Comunicação)
Profissional de Assessoria
● Juliana de Fátima (RioMar Fortaleza)
● Luciana Castro (Engaja Comunicação)
● Rebecca Brasil (OAB Ceará)
Profissional de RH
● Ana Paula Falcão (Mercadinhos São Luiz)
● Andréa Nogueira (M. Dias Branco)
● Emiliana Albanaz (Solar Coca-Cola