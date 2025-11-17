Diário do Nordeste
Prêmio Melhores do Nosso Meio: confira a lista com os finalistas da 2ª edição

A cerimônia será realizada no dia 1º de dezembro e premiará os 24 finalistas

Escrito por
Hamlet Oliveira producaodiario@svm.com.br
Hamlet Oliveira
Legenda: A primeira edição do Prêmio foi realizada em 2024
Foto: JCD Produções

Com cerimônia de premiação marcada para o próximo dia 1º de dezembro, no La Maison, o Nosso Meio divulgou a lista com o Top 3 de cada categoria da 2ª edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio. Os 24 profissionais selecionados serão agraciados com troféus de 1º, 2º e 3º lugar. 

A segunda fase da votação foi encerrada no dia 10 de novembro e contou com mais de 60 mil votos.  

"Nós acompanhamos essa fase de votações com muita alegria e surpresa. Houve campanhas maravilhosas feitas por vários finalistas, demonstrando que, mesmo jovem, esse prêmio já é considerado muito importante para os profissionais do mercado cearense. Agradecemos imensamente a participação de todos e esperamos que o momento da entrega dos troféus, em dezembro, seja de celebração e felicidade", explica Tamires Soares Brito, diretora-executiva do Nosso Meio. 

Para a formação do Top 3, além da votação popular, a definição foi feita por meio de consenso do Conselho Nosso Meio, um grupo formado por especialistas do mercado.  

Confira a lista completa do Top 3 do PMNM: 

Diretor(a) de Empresa 

● Alan Oliveira (Grupo Zenir) 

● Fabrício Martins (Unimed Fortaleza) 

● Lia Quinderé (Sucré Alimentos) 

Diretor(a) de Agência de Publicidade 

● Ana Celina Bueno (Acesso Estratégia Criativa) 

● Giácomo Brayner (Bando) 

● Thiago Façanha (Mulato Comunicação) 

Diretor(a) de Assessoria de Comunicação 

● Karla Rodrigues (Capuchino Press) 

● Marcos André Borges (VSM Comunicação) 

● Mauro Costa (AD2M Comunicação) 

Professor(a) Universitário(a) 

● Andrea Nery (Uninassau) 

● Cláudio Sena (Unifor) 

● Soraya Madeira (UFC) 

Profissional de Marketing 

● Ana Quezado (Unifor) 

● Maria Tereza Ramos (Unimed Fortaleza) 

● Tiago Caldas (Cajuína São Geraldo) 

Profissional de Publicidade 

● Ilina Mamede (SG Propag) 

● Larissa Aguiar (Ágil Comunicação) 

● Ludigardo Oliveira (Mulato Comunicação) 

Profissional de Assessoria 

● Juliana de Fátima (RioMar Fortaleza) 

● Luciana Castro (Engaja Comunicação) 

● Rebecca Brasil (OAB Ceará) 

Profissional de RH 

● Ana Paula Falcão (Mercadinhos São Luiz) 

● Andréa Nogueira (M. Dias Branco) 

● Emiliana Albanaz (Solar Coca-Cola 