Prêmio Melhores do Nosso Meio: confira a lista com os finalistas da 2ª edição

Com cerimônia de premiação marcada para o próximo dia 1º de dezembro, no La Maison, o Nosso Meio divulgou a lista com o Top 3 de cada categoria da 2ª edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio. Os 24 profissionais selecionados serão agraciados com troféus de 1º, 2º e 3º lugar.

A segunda fase da votação foi encerrada no dia 10 de novembro e contou com mais de 60 mil votos.

"Nós acompanhamos essa fase de votações com muita alegria e surpresa. Houve campanhas maravilhosas feitas por vários finalistas, demonstrando que, mesmo jovem, esse prêmio já é considerado muito importante para os profissionais do mercado cearense. Agradecemos imensamente a participação de todos e esperamos que o momento da entrega dos troféus, em dezembro, seja de celebração e felicidade", explica Tamires Soares Brito, diretora-executiva do Nosso Meio.

Para a formação do Top 3, além da votação popular, a definição foi feita por meio de consenso do Conselho Nosso Meio, um grupo formado por especialistas do mercado.

Confira a lista completa do Top 3 do PMNM:

Diretor(a) de Empresa

● Alan Oliveira (Grupo Zenir)

● Fabrício Martins (Unimed Fortaleza)

● Lia Quinderé (Sucré Alimentos)

Diretor(a) de Agência de Publicidade

● Ana Celina Bueno (Acesso Estratégia Criativa)

● Giácomo Brayner (Bando)

● Thiago Façanha (Mulato Comunicação)

Diretor(a) de Assessoria de Comunicação

● Karla Rodrigues (Capuchino Press)

● Marcos André Borges (VSM Comunicação)

● Mauro Costa (AD2M Comunicação)

Professor(a) Universitário(a)

● Andrea Nery (Uninassau)

● Cláudio Sena (Unifor)

● Soraya Madeira (UFC)

Profissional de Marketing

● Ana Quezado (Unifor)

● Maria Tereza Ramos (Unimed Fortaleza)

● Tiago Caldas (Cajuína São Geraldo)

Profissional de Publicidade

● Ilina Mamede (SG Propag)

● Larissa Aguiar (Ágil Comunicação)

● Ludigardo Oliveira (Mulato Comunicação)

Profissional de Assessoria

● Juliana de Fátima (RioMar Fortaleza)

● Luciana Castro (Engaja Comunicação)

● Rebecca Brasil (OAB Ceará)

Profissional de RH

● Ana Paula Falcão (Mercadinhos São Luiz)

● Andréa Nogueira (M. Dias Branco)

● Emiliana Albanaz (Solar Coca-Cola