ESPM lança curso em Fortaleza voltado para profissionais do marketing
As aulas são presenciais em Fortaleza, com a última sendo realizada na sede da ESPM, no Rio de Janeiro
A ESPM, uma das principais escolas de marketing e negócios da América Latina, já tem data para chegar ao mercado de Fortaleza. Neste mês de agosto, a marca lança o curso “Nem On, Nem Off: Estratégias de Mídia All Line”, voltado para profissionais de comunicação e marketing que desejam dominar a jornada do consumidor no cenário de mídia integrada.
O curso será realizado de forma presencial em Fortaleza. A cerimônia de encerramento, contudo, ocorrerá no mês de novembro, no Rio de Janeiro, como forma de apresentar aos estudantes a infraestrutura da ESPM. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no portal oficial neste link. A aula inaugural será realizada no dia 19 de agosto.
A formação possui ênfase em métricas, uso de dados e planejamento. Dentro do programa do curso, os estudantes aprenderão sobre como a jornada All Line, que une ações tanto online quanto offline, resulta em campanhas mais eficientes para os clientes.
De acordo com Diego Oliveira, coordenador acadêmico da ESPM Fortaleza e professor do curso, a iniciativa oferece ferramentas que permitem uma abordagem mais assertiva na construção de planejamento e estratégias de comunicação.
“O conhecimento em estratégias All Line mostra uma compreensão abrangente do comportamento do consumidor em diferentes canais, o que é altamente valorizado por empresas que buscam se destacar em um mercado competitivo”, pontua Diego.
Temas que serão abordados durante o curso
• Compreensão das diferenças e semelhanças entre marketing online e offline;
• Estratégias para integrar campanhas em múltiplos canais;
• Análise de dados e métricas para mensurar o desempenho das campanhas;
• Ferramentas e técnicas para engajar o público de forma eficaz;
• Estudos de caso de empresas que implementaram com sucesso estratégias All Line;
• Como atuar no cenário com tantos desafios para a comunicação.
Segundo o coordenador, o marketing All Line reflete a realidade do comportamento do consumidor moderno, por conta da interação com as marcas em diversos canais. “A abordagem integrada permite que as empresas ofereçam uma experiência mais coesa e personalizada, aumentando a fidelidade do cliente e as taxas de conversão”, destaca.
A formação conta com 50 horas-aula de duração e será realizada entre os meses de agosto e novembro. A iniciativa integra o projeto Conexões Brasis, que leva cursos para diferentes estados do país e conta com apoio do Sistema Verdes Mares.