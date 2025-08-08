Diário do Nordeste
ESPM lança curso em Fortaleza voltado para profissionais do marketing

As aulas são presenciais em Fortaleza, com a última sendo realizada na sede da ESPM, no Rio de Janeiro

Escrito por
Hamlet Oliveira producaodiario@svm.com.br
Hamlet Oliveira
Legenda: Diego Oliveira, coordenador e professor do curso “Nem On, Nem Off: Estratégias de Mídia All Line”
Foto: Divulgação

A ESPM, uma das principais escolas de marketing e negócios da América Latina, já tem data para chegar ao mercado de Fortaleza. Neste mês de agosto, a marca lança o curso “Nem On, Nem Off: Estratégias de Mídia All Line”, voltado para profissionais de comunicação e marketing que desejam dominar a jornada do consumidor no cenário de mídia integrada.  

O curso será realizado de forma presencial em Fortaleza. A cerimônia de encerramento, contudo, ocorrerá no mês de novembro, no Rio de Janeiro, como forma de apresentar aos estudantes a infraestrutura da ESPM. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no portal oficial neste link. A aula inaugural será realizada no dia 19 de agosto.  

A formação possui ênfase em métricas, uso de dados e planejamento. Dentro do programa do curso, os estudantes aprenderão sobre como a jornada All Line, que une ações tanto online quanto offline, resulta em campanhas mais eficientes para os clientes. 

De acordo com Diego Oliveira, coordenador acadêmico da ESPM Fortaleza e professor do curso, a iniciativa oferece ferramentas que permitem uma abordagem mais assertiva na construção de planejamento e estratégias de comunicação.  

“O conhecimento em estratégias All Line mostra uma compreensão abrangente do comportamento do consumidor em diferentes canais, o que é altamente valorizado por empresas que buscam se destacar em um mercado competitivo”, pontua Diego.  

Temas que serão abordados durante o curso 

•⁠ ⁠Compreensão das diferenças e semelhanças entre marketing online e offline; 

•⁠ ⁠Estratégias para integrar campanhas em múltiplos canais; 

•⁠ ⁠Análise de dados e métricas para mensurar o desempenho das campanhas; 

•⁠ ⁠Ferramentas e técnicas para engajar o público de forma eficaz; 

• ⁠Estudos de caso de empresas que implementaram com sucesso estratégias All Line; 

•⁠ Como atuar no cenário com tantos desafios para a comunicação. 

Segundo o coordenador, o marketing All Line reflete a realidade do comportamento do consumidor moderno, por conta da interação com as marcas em diversos canais. “A abordagem integrada permite que as empresas ofereçam uma experiência mais coesa e personalizada, aumentando a fidelidade do cliente e as taxas de conversão”, destaca. 

A formação conta com 50 horas-aula de duração e será realizada entre os meses de agosto e novembro. A iniciativa integra o projeto Conexões Brasis, que leva cursos para diferentes estados do país e conta com apoio do Sistema Verdes Mares. 