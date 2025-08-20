Mulato Comunicação assume conta publicitária da Zenir

A Zenir, uma das principais redes de varejo do Nordeste, anunciou a Mulato Comunicação como nova agência de publicidade. O movimento marca o retorno da conta da varejista ao mercado cearense.

De acordo com Ana Hilda Randal, Head de Marketing e Inovação da Zenir, a volta da conta ao Ceará é um gesto de reconhecimento da força criativa local.

“A escolha da Mulato Comunicação reflete nosso desejo de construir uma comunicação ainda mais proprietária, com o sotaque e a alma do cearense, fortalecendo nossa conexão com os clientes. Queremos ser cada vez mais uma marca presente, relevante e amada, que inspira confiança e orgulho regional”, reflete a gestora.

Ana Hilda explica que o processo de handover da conta será iniciado no mês de setembro, com a Mulato assumindo integralmente a partir do começo de outubro.

Em nota, a empresa reforça que o movimento busca construir uma comunicação cada vez mais proprietária e regionalmente conectada com o consumidor cearense.

A Zenir conta com mais de 60 lojas no Ceará.