Câmara Municipal destaca trajetória de confiança da TV Verdes Mares junto ao povo cearense

Com 55 anos de trajetória, a TV Verdes Mares foi homenageada na última segunda-feira (23), na Câmara Municipal de Fortaleza. A iniciativa foi proposta pelo vereador Pedro Matos (Avante) e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares.

Em sua fala, o vereador Pedro Matos comentou que a emissora é parte da “identidade do nosso estado e da alma de Fortaleza”.

“É o sotaque que não se perde, é a cultura que se afirma, é a notícia que chega com credibilidade. É a tradição de um jornalismo que valoriza o Ceará, sem deixar de olhar o mundo”, disse o vereador.

Para Fábio Ambrósio, diretor de Programação e Entretenimento do Sistema Verdes Mares (SVM), o momento foi de “emoção e reconhecimento”, ao promover a reunião de profissionais que fazem parte da trajetória da empresa.

“Receber essa homenagem na casa do povo foi simbólico. Afinal, é para o povo que trabalhamos todos os dias. Que venham muitos outros anos de histórias contadas com verdade, emoção e o sotaque forte do nosso Ceará”, encerra o diretor.