PPA 2025: conheça as campanhas das agências cearenses na edição deste ano

Principal prêmio da publicidade nacional, o Prêmio Profissionais do Ano (PPA 2025) divulgou a lista das campanhas finalistas deste ano. Entre as selecionadas das regiões Norte e Nordeste, quatro agências cearenses foram contempladas: Acesso, Bolero, Timoneiro e Temprano.

Em sua 47ª edição, o PPA 2025 revelará os vencedores no dia 27 de novembro, em São Paulo. Mais de 850 peças foram inscritas por agências de todo o país. A premiação é dividida entre as classes Nacional, com produções veiculadas em todo o país, e Regional, com campanhas exibidas localmente.

As campanhas produzidas por agências cearenses são:

Categoria “Filme”



Foto: Reprodução

Agência - Acesso Comunicação

Campanha - “São Geraldo Zero”

Anunciante - Cajuína São Geraldo

De acordo com Matheus de Sena, coordenador de Criação da Acesso, participar do PPA representa colocar uma marca regional nordestina em uma vitrine nacional, como forma de valorizar a criatividade e a cultura local.

Em relação à campanha, o coordenador explica que um dos pontos do desenvolvimento foi colocar o consumidor como coautor da comunicação. “Construímos toda a narrativa a partir de comentários reais, colocando o consumidor como coautor da comunicação. A linguagem precisou respeitar o DNA popular e irreverente da marca, equilibrando tradição nordestina e elementos culturais fortes com uma estética moderna. Cada peça, do teaser aos painéis de LED, foi pensada para ser representativa, próxima e autêntica, sem ’publicitês’”.

Categoria “Campanha”

Foto: Reprodução

Agência - Bolero Comunicação

Campanha - “Economizar”

Anunciante - Holanda, por Dulce Silveira

No caso da campanha elaborada pela Bolero, um dos destaques acontece fora dos materiais produzidos: a relação da agência com o anunciante, uma parceria que já dura 19 anos. Segundo André Mota, diretor de criação da Bolero Comunicação, por se tratar de uma marca de alto padrão, houve um cuidado para criar uma campanha promocional que mantivesse a solidez da marca.

“Para divulgar os descontos de até 60%, optamos por uma comunicação leve e divertida. A ideia foi aproximar a marca do consumidor por meio de situações cotidianas em que mostramos formas de economizar, criando um paralelo de formas de economizar, com a campanha promocional que a loja estava fazendo”, explica o gestor.

Foto: Reprodução

Agência - Timoneiro

Campanha - “Fofoca Clássicas”

Anunciante - Colégio Master

Marcel Pinheiro, sócio-diretor da Timoneiro, explica que o desenvolvimento da campanha partiu da reinterpretação de conflitos universais presentes em clássicos da literatura, mas trazendo uma abordagem contemporânea e acessível para o público da TV.

“Essa campanha permitiu que uma instituição de ensino quebrasse paradigmas e se apresentasse de uma forma ousada e diferenciada. Isso reflete a personalidade do Colégio Master, que se permite inovar e fugir do convencional, mostrando assim que é uma escola diferente e que valoriza uma comunicação impactante”, reforça.

Foto: Reprodução

Agência - Temprano

Campanha - “Outro Chip”

Anunciante - Brisanet

A campanha da Temprano para a Brisanet teve como mote estimular a adesão de um segundo chip por parte dos consumidores. Para Pádua Sampaio, diretor da agência Temprano, a iniciativa já é uma realidade na companhia e aparece de forma crescente nos resultados da Brisanet.

Acerca da participação no PPA, o diretor, que celebra a nona participação no prêmio, conta que cada conquista representa desafios particulares. “Posso dizer que é uma alegria que não se repete, principalmente quando a indicação coroa uma estratégia que tem resultados concretos. É a criatividade sendo utilizada da melhor forma, para dar retorno direto a um cliente que entende a importância da comunicação no negócio.”