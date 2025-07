Dia do Mídia: SVM realiza almoço especial com profissionais do mercado

Com o objetivo de celebrar o trabalho dos profissionais de mídia, o SVM Insights realizou um almoço com profissionais do mercado local e nacional na última sexta-feira (27). Durante a iniciativa, os participantes tiveram um momento de networking e receberam brindes especiais.

“Celebrar o Dia do Mídia é reconhecer o papel fundamental de quem articula, planeja e conecta profissionais que estão por trás das grandes entregas e que fazem a diferença todos os dias. No Sistema Verdes Mares (SVM), valorizamos essas parcerias que transformam estratégia em resultado, com inteligência, criatividade e foco em gente”, relata Ruy do Ceará Filho, superintendente do SVM.



Segundo Lourenne Rabelo, executiva de contas do SVM, a parceria é importante pois os profissionais de mídia estão na atuação do dia a dia, com escolhas que garantem o sucesso das campanhas de cada cliente.