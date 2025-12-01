Agência Timoneiro vence PPA 2025 na categoria Campanha – Norte/Nordeste

A agência cearense Timoneiro venceu o Prêmio Profissionais do Ano 2025, realizado pela Rede Globo, na categoria Campanha – Norte/Nordeste, na última quinta-feira (27). Intitulada “Fofocas Clássicas”, a campanha foi criada para o Colégio Master.

Nos materiais da campanha, o foco foi na criação de peças que abordavam, com muito humor, os conflitos universais presentes em grandes obras da literatura.

De acordo com Marcel Pinheiro, sócio-diretor da Timoneiro, essa perspectiva sobre as obras permitiu uma conexão entre a literatura e o entretenimento atual, de forma a mostrar que os temas clássicos seguem capturando a atenção do público.

“Receber o Profissionais do Ano é uma confirmação de que vale a pena arriscar, criar e buscar caminhos que ninguém tinha tentado. A campanha do Master mostra exatamente isso: uma leitura diferente, divertida e inteligente de histórias que atravessam gerações. Estou muito feliz por ver a Timoneiro no palco desse prêmio e ainda mais feliz por dividir essa conquista com um cliente tão parceiro quanto o Colégio Master”, comenta Marcel.

Para Walter Almeida, gerente de marketing do Colégio Master, a decisão partiu da convicção de que “ideias fortes conectam pessoas de um jeito que simples mensagens institucionais não conectam”.

Richardson Gomes, diretor de criação da Timoneiro e que chegou ao cargo em outubro deste ano, resume o significado da conquista: “o prêmio valida a crença da agência de que criatividade com e estratégia transforma resultados e constrói marcas mais fortes no mercado.