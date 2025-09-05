Cajuína São Geraldo cresce e é reconhecida como uma das marcas que melhor representa o Ceará

A São Geraldo foi a marca que mais cresceu no reconhecimento dos cearenses. É o que demonstra a pesquisa Anuário/Datafolha Top of Mind 2025/2026, divulgada em agosto, na categoria das marcas que melhor representam o Ceará — na opinião de quem vive no estado.

O crescimento da São Geraldo é destaque, saindo de 3,4%, no ano passado, para 6,2% em 2025. Entre as classes A/B, a marca atingiu o valor de 7,8% nas respostas.

O resultado é dado a partir das respostas espontâneas dos cearenses. Para Tiago Caldas, gerente de Marketing da Cajuína São Geraldo, a pesquisa deste ano reforça o elo entre a marca e o povo cearense.

“A São Geraldo é mais que um refrigerante: é memória afetiva, é parte da cultura e da história do nosso estado. Ver esse sentimento refletido em números nos inspira a continuar evoluindo e crescendo sem perder nossas raízes”, destaca o gestor.

Além de São Geraldo, outras duas marcas estão entre as mais lembradas pelos cearenses. A M. Dias Branco aparece, com 6,4% das menções, e a Fábrica Fortaleza, com 5,6%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Planos para 2025

Em relação aos planos para este ano, Tiago Caldas explica que, até o fim de 2025, a marca planeja lançar dois novos sabores de refrigerantes. Além disso, também pretendem trabalhar diferentes tamanhos para o sabor zero açúcar, atualmente disponível em latinha.

Em 2024, a marca ganhou destaque com o lançamento de 9 latas comemorativas no período do São João, cada uma representando elementos de um dos estados do Nordeste. A campanha foi premiada no iF Design Award, uma das maiores premiações do segmento.

Skol e Brahma são as mais lembradas na categoria Cervejas

Legenda: Brahma e Skol lideram a lista Foto: Divulgação/Ambev

Ainda nos resultados da pesquisa Top of Mind 2025, na categoria de cervejas mais lembradas pelos cearenses, as marcas Skol (23,3%) e Brahma (22,3%) foram as líderes das respostas dos entrevistados, configurando empate técnico. Ambas as marcas estão entre os principais rótulos da Ambev.

“No Brasil, a cerveja faz parte da nossa cultura. Ela está ligada à alegria e ao jeito do brasileiro, sempre conectando as pessoas na hora de celebrar e compartilhar bons momentos. Por isso, a categoria de cerveja acompanha diferentes ocasiões e estilos de consumo. E Brahma e Skol são dois grandes ícones nacionais. Estamos muito felizes com esse resultado, ainda mais nesse mês da cerveja”, relata Felipe Cherchiari, diretor de Skol e Brahma na Ambev.