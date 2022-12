Gol liga capitais do Nordeste com voo direto para Buenos Aires

Demonstrando a recuperação do tráfego internacional e a ampliação do leque de opções para os passageiros do Nordeste, a GolL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, iniciou ontem, 3, a retomada de seus voos diretos partindo do Recife, Salvador, Maceió, Natal e João Pessoa (com escala em Natal) para a capital argentina.

Fortaleza já tem voo direto para lá.

Buenos Aires é o destino no país vizinho mais procurado pelos Clientes da Gol, com um perfil mais de turismo e um fluxo intenso de brasileiros em busca das belezas argentinas. No sentido oposto, argentinos em geral viajam rumo às praias do litoral brasileiro, sobretudo a partir de Buenos Aires.

Esses voos diretos incentivam o turismo no corredor Brasil-Argentina, gerando renda e empregos e contribuem fortemente para a maior movimentação de estrangeiros no litoral do Nordeste.

Assim, desde ontem, 3, as cinco capitais nordestinas passam a contar com uma frequência semanal de ida, aos sábados, e volta, aos domingos para a capital argentina. Em agosto de 2022 a companhia retomou as operações entre Buenos Aires e Frotaleza, com os novos voos para as demais cidades serão seis capitais nordestinas com operações internacionais pela Gol. Além delas, voos diretos para Buenos Aires também são oferecidos desde São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Todos os voos para a Argentina são operados pela Gol com o jato Boeing 737, cuja capacidade é de 176 passageiros em trajetos internacionais. A parceria da Gol com a Aerolíneas Argentinas permite o codeshare entre Brasil e Argentina, ou seja, a conectividade para interior da Argentina, trazendo amplas opções aos Clientes de voarem do Nordeste para cidades como Ushuaia, Bariloche, El Calafate, entre outras.

“Um dos mais tradicionais destinos da GOL na América do Sul, a Argentina conta com Clientes fiéis que não abrem mão de visitar Buenos Aires com frequência. É uma rota prática e rápida, seja para os brasileiros que se destinam à capital argentina, seja aos argentinos que vêm ao Nordeste do Brasil em busca de sol, mar, cultura e gastronomia”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Gol.”