Evangelho de hoje, domingo, 04/12 (Mt 3, 1-12)

Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: "Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo". João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: "Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas!" João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins; comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: "Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: 'Abraão é nosso pai', porque eu vos digo: até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão; ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro; mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga".

Reflexão – Não podemos fugir da ira que vai chegar!

Somos nós os João Batistas do Século XXI! Como ele, nós somos convocados a pregar no deserto deste mundo, gritando por meio do nosso testemunho de vida! As nossas ações, a nossa postura, as nossas escolhas são os discursos que proferimos diante das pessoas que ainda vivem dissociados de Deus, vivendo libertinamente, acolhendo toda vã filosofia, aderindo às ideologias de morte. E o pior disso é que muitas pessoas que dentro da Igreja também foram batizadas dão contratestemunho seguindo justamente na contramão dos ensinamentos da Palavra de Deus! João chamava a atenção dos fariseus que entravam na fila para serem também batizados e os chamava de raça de víboras, porque o seu testemunho era falso. Precisamos ter muito cuidado! “O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo!” Às vezes pensamos que estas palavras não são para nós, mas para os outros que pensam diferente de nós. No entanto, Deus conhece o nosso coração e sabe perfeitamente quais são os frutos que estamos produzindo, não para o progresso material do mundo, mas para o crescimento espiritual de todos que precisam chegar aos céus! Não podemos fugir da ira que vai chegar! – Como está sendo o nosso testemunho no mundo? – As nossas escolhas e opções de vida condizem com o que Deus quer de nós? – A quem estamos idolatrando? – Esta palavra é para o AGORA da nossa vida! O tempo está passando e o juiz pode apitar o fim do jogo.



Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO