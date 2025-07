Mix Mateus abre nova loja em Juazeiro do Norte com previsão de 300 empregos; veja detalhes

O Grupo Mateus vai abrir mais uma loja em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Essa será a segunda unidade do atacarejo Mix Mateus na cidade. O novo empreendimento ficará localizado na Avenida Leão Sampaio, no bairro Lagoa Seca, onde antes funcionava a sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

A informação foi confirmada pela empresa. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa afirma que as obras devem ser iniciadas "em breve", com previsão de entrega do atacarejo para 2026, mas sem data definida. Cerca de 300 empregos devem ser gerados quando a loja estiver em funcionamento.

Mercado aquecido no Ceará

Em 2023, a companhia abriu uma unidade na avenida Padre Cícero, no bairro do Triângulo, em Juazeiro, antes de começar o processo de expansão em Fortaleza e Região Metropolitana.

Atualmente, o grupo já conta com 14 unidades abertas no Ceará, sendo 12 atacarejos e dois supermercados. Ainda há obras de lojas da empresa na Capital, bem como em cidades do interior do Estado.

Mix Mateus no Jangurussu e no Padre Andrade em obras avançadas

Legenda: Obras do Mix Mateus no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, seguem. Promessa é de entregar loja ainda em 2025 Foto: Thiago Gadelha

As futuras lojas em andamento do Grupo Mateus no Ceará estão concentradas, em sua maioria, em Fortaleza. São pelo menos seis lojas a serem inauguradas pela empresa na Capital. Dessas, duas estão em construção, duas com obras paralisadas e dois terrenos foram adquiridos, mas sem anúncio de que bandeiras serão instaladas.

Está em processo avançado as obras de duas unidades do Mix Mateus: uma no bairro Jangurussu, às margens da BR-116, e outra no Padre Andrade, na antiga fábrica da Guararapes.

Conforme a empresa, não há data para inauguração das unidades. A promessa anterior é de que ambas lojas fossem inauguradas ainda em 2025, no segundo semestre.

Já o Mix Mateus do bairro Farias Brito, na avenida Bezerra de Menezes, e o Hiper Mateus Aldeota, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart, estão com obras paralisadas, sem previsão de retorno.

Nos bairros Parangaba e Aldeota, o grupo comprou dois terrenos para construção de futuras lojas, mas ainda não definiu que bandeiras serão instaladas nos locais.

Dados do balanço financeiro atualizado da empresa apontam que, somente em 2025, o Grupo Mateus abriu nove lojas, a maioria no Maranhão, onde fica a sede da companhia. Ao todo, são 282 unidades da empresa em funcionamento, além de 247 lojas de conveniência.