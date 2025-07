Unidade Aquiraz da Academia Maxforma está prevista para o primeiro semestre de 2026

Com lançamento programado para o final do primeiro semestre de 2026, a rede Maxforma de academias está preparando uma unidade para a cidade de Aquiraz. A iniciativa integra o plano de expansão da empresa, que já atua também no Eusébio.

A nova academia, localizada no Shopping Villa’s, contará com estrutura moderna e completa, com diversas salas e ambientes que trabalham diferentes experiências de bem-estar e qualidade de vida.

Entre os destaques da unidade Aquiraz estão área de musculação com equipamentos importados, sala de ginástica com aulas coletivas, espaço de recuperação com banheira de gelo, sala de pose, área de cárdio com esteiras, bikes e elípticos, Maxburn (cross training), sala coworking com Wi-Fi e estacionamento grátis com mais de 200 vagas.

De acordo com Paulo Henrique Mineiro, sócio-fundador da Maxforma, mesmo com a rede tendo duas unidades no Eusébio, havia ainda demanda de moradores de Aquiraz por uma academia mais próxima, para evitar o deslocamento até o município vizinho.

Legenda: Mais de 200 vagas de estacionamento estarão disponíveis para os clientes Foto: Maxforma / Divulgação

“Além disso, pensamos em quem vai para Pindoretama, para cidades depois de Aquiraz, que são carentes de academias”, explica o sócio fundador.

Projeto de expansão

Até o fim de 2026, a rede Maxforma projeta inaugurar 20 novas unidades tanto em Fortaleza quanto na Região Metropolitana.

Também no primeiro semestre de 2026, a rede irá abrir uma unidade premium localizada na Avenida Virgílio Távora, com diversas comodidades para os clientes.

Serviço

Instagram: @academiamaxforma

Site: maxformaacademias.com.br

TikTok: @academia.maxforma