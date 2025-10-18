Duas apostas de Fortaleza ganham quase 300 mil na Mega-Sena 2929
Aposta simples de seis dezenas da Mega-Sena custa R$ 4,50
Duas apostas de Fortaleza acertaram 5 dezenas do concurso 2929 da Mega-Sena, na noite deste sábado (18), e foram premiadas.
A primeira aposta foi feita na modalidade simples, com seis números apostados, e levou o valor de R$ 48.914,30.
A segunda, feita na modalidade bolão, com dez números apostados e 14 cotas, ganhou R$ 244.571,46.
Ninguém acertou o sorteio principal, fazendo o prêmio acumular em R$ 76 milhões. O próximo sorteio será realizado na próxima terça-feira (21).
RESULTADO DA MEGA-SENA 2929
- 03 - 08 - 07 - 51 - 35 - 34
RESUMO DE HOJE
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 48.914,30
4 acertos
4.762 apostas ganhadoras, R$ 931,23
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra