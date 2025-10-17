Pagamento do Bolsa Família de outubro começa na segunda (20); veja calendário

O Bolsa Família deste mês de outubro começa a ser pago na próxima segunda-feira (20). São beneficiados nos primeiros lotes pessoas que tenham o último dígito 1 do Número de Identificação Social (NIS). Os valores são disponibilizados nos últimos dez dias de cada mês do ano, exceto em dezembro, quando são antecipados.

Em setembro, cerca de 19 milhões de famílias brasileiras receberam um montante de R$ 12,96 bilhões. Em média, o Governo repassou R$ 682,22 para cada beneficiário.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para participar do programa federal, é preciso que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 mensais. Além disso, os beneficiários devem cumprir uma série de requisitos, como, por exemplo, manter crianças e adolescentes na escola, fazer acompanhamento pré-natal — no caso de gestantes — e manter atualizadas as carteiras de vacinação.

Os participantes ainda devem ter o Cadastro Único (CadÚnico).

Veja também Negócios Beneficiários do Bolsa Família não poderão fazer apostas em bets, determina Governo

Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro

20/10 : NIS final 1;

: NIS final 1; 21/10 : NIS final 2;

: NIS final 2; 22/10 : NIS final 3;

: NIS final 3; 23/10 : NIS final 4;

: NIS final 4; 24/10 : NIS final 5;

: NIS final 5; 27/10 : NIS final 6;

: NIS final 6; 28/10 : NIS final 7;

: NIS final 7; 29/10 : NIS final 8;

: NIS final 8; 30/10 : NIS final 9;

: NIS final 9; 31/10: NIS final 0.

Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025