Mega da Virada pode alcançar prêmio histórico de R$ 1 bi; apostas começam neste sábado (1º)

A tradicional Mega da Virada pode encerrar 2025 com um prêmio inédito de até R$ 1 bilhão, caso a arrecadação confirme as projeções da Caixa Econômica Federal. O concurso especial, de número 2.955, abriu para as apostas neste sábado (1º). O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

O aumento do prêmio está ligado à nova regra definida pela Portaria nº 1.656, do Ministério da Fazenda, que ampliou de 62% para 90% o percentual do valor total destinado à faixa principal da Mega da Virada. Com isso, o montante estimado para o prêmio já chega a R$ 850 milhões, superando em cerca de 33% o valor pago em 2024, quando o concurso distribuiu R$ 635,4 milhões entre oito ganhadores.

Apostas terão horário ampliado

A partir da próxima segunda-feira (3), os apostadores ganharão uma hora extra para registrar seus jogos. Agora, será possível apostar em qualquer modalidade das Loterias Caixa até as 20h30, tanto nas casas lotéricas quanto pelo aplicativo ou pelo site oficial (loteriasonline.caixa.gov.br).

Assim como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores das faixas seguintes, conforme as regras da modalidade.

Como participar

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6, e o jogador deve escolher seis números entre 60 disponíveis. Também é possível selecionar mais dezenas, o que aumenta as chances de acerto e o valor da aposta.

Além da aposta simples, há outras opções:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma automática;

Teimosinha: permite concorrer com a mesma combinação em vários concursos consecutivos;

Bolão: possibilita jogar em grupo e dividir o custo e o prêmio entre os participantes.

Em 2024, a Mega da Virada premiou oito apostas vencedoras com o total de R$ 635.486.165,38. As dezenas sorteadas foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

