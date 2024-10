Outubro Rosa Pet: veja 6 dicas para o diagnóstico precoce de câncer de mama

Cães e gatos também podem sofrer de câncer de mama. Por isso, neste mês, aproveitamos a campanha do Outubro Rosa para ressaltar a importância de olharmos com atenção para nossos pets a fim de identificar qualquer indício precoce dessa neoplasia.

A médica veterinária, Loíne Oliveira, pós-graduanda em oncologia veterinária, destaca que essa é uma doença que pode ser silenciosa, mas que os exames regulares podem ajudar na descoberta prévia. "As consultas regulares com um médico veterinário pode ser determinante nesse momento de detecção. Uma simples ultrassom, por exemplo, pode contribuir com a investigação".

"Aproveite o momento de brincadeira com seu pet e toque no corpinho dele. Tente apalpar as mamas e ver se tem alguma alteração. Ser atento com seu pet pode ajudar a salvá-lo, afinal a detecção precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento" Loíne Oliveira Médica veterinária, pós-graduanda em oncologia veterinária

Veja as 6 dias para detecção precoce, conforme Loíne Oliveira

1. Nódulos ou Caroços: Verifique regularmente as mamas do seu animal de estimação. "Nódulos firmes ou moles podem indicar problemas. Preste atenção a qualquer alteração no tamanho ou na forma das glândulas mamárias".

2. Alterações na Pele: Fique atento a vermelhidão, inchaço ou descamação da pele nas mamas. "Lesões ou feridas que não cicatrizam também são preocupantes".

3. Secreção: Observe se há secreção anormal, como pus ou sangue, vindo das mamas. "Isso pode ser um sinal de infecção ou outros problemas mais graves".

4. Mudanças Comportamentais: Se a sua cadela ou gata parecer mais sensível à tocagem na área das mamas ou apresentar mudanças no apetite e no comportamento, isso pode indicar desconforto.

5. Idade e Histórico Reprodutivo: Animais mais velhos e aqueles que não foram castrados ou que tiveram ninhadas podem ter maior risco de desenvolver tumores mamários. "A castração precoce pode ajudar a reduzir esse risco".

6. Exame Veterinário Regular: Levar seu animal ao veterinário para exames regulares é fundamental. O veterinário pode realizar palpação mamária e outros testes para detectar problemas precocemente.

Tratamento para o câncer de mama nos animais

Caso possa haver a suspeita da doença no animal pelo exame clínico e palpação, a confirmação do tumor pode ser feita com exames como o de sangue e raio-x.

"Quando diagnosticado, um dos principais tratamentos do câncer de mama é pela retirada cirúrgica de toda a cadeia mamária. Entre os protocolos, retiramos as mamas com tumor e as que podem desenvolver", diz Loíne.

O tumor retirado é enviado à patologia para identificação. Em seguida, os veterinários podem prescrever o protocolo quimioterápico específico.

A castração é uma das formas de prevenção

Quando realizada antes do primeiro cio, a castração pode reduzir em até 90% as chances de desenvolvimento do câncer de mama. Mas, mesmo após o primeiro cio, a castração continua oferecendo benefícios à saúde.

A castração também traz outras vantagens, como:

Prevenção de infecções uterinas graves , como a piometra;

, como a piometra; Controle da superpopulação de cães e gatos , ajudando a combater o abandono;

, ajudando a combater o abandono; Melhora no comportamento dos animais, reduzindo a agressividade e o comportamento territorialista.