Weverson Costa deixa o Fortaleza e acerta com time europeu; veja detalhes

O lateral-esquerdo Weverson Costa não irá permanener no Fortaleza para a temporada 2026. O Diário do Nordeste apurou que o jogador acertou a sua saída do Leão do Pici e será transferido para o Gil Vicente, de Portugal.

Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, Weverson irá em definitivo para o time português, mas que não deverá haver compensação financeira para o Fortaleza no negócio. Ele deve rescindir contrato com o Leão para fechar com o Gil Vicente.

Legenda: Weverson Costa assinou com o Fortaleza até o fim de 2026 Foto: Fernanda Alves / SVM

Além do Gil Vicente, Weverson também estava na mira do Real Valladolid, da Espanha, mas o time português superou a corrida pela contratação do lateral. As negociações já estavam avançadas nas últimas semanas, mas restava a definição do modelo do negócio.

Weverson foi anunciado como reforço do Fortaleza em julho de 2025, e assinou contrato com o Leão até o fim da temporada 2026. O jogador de 25 anos disputou apenas quatro partidas com a camisa tricolor.

Ao longo da temporada 2025, o Fortaleza teve quatro laterais-esquerdos no seu elenco: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Felipe Jonathan e Weverson Costa. Nenhum desses atletas será utilizado pelo Leão do Pici na temporada 2026.