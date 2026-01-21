O que está em jogo na última rodada do Cearense 2026; veja cenário de classificação

A 1ª fase do Campeonato Cearense de 2026 é encerrada com quatro jogos entre quarta (21) e quinta-feiras (22), ainda com situações em aberto. O Diário do Nordeste lista tudo que está em aberto na classificação para a 2ª fase e para o Quadrangular do Rebaixamento dentro dos grupos A e B.

Jogos da última rodada da 1ª fase do Camepoanto Cearense

21.01 (Quarta) | Tirol x Ceará - PV, às 21h30

22.01 (Quarta) | Floresta x Iguatu - Domingão, às 21h30

22.01 (Quinta) | Quixadá x Ferroviário - Abilhão, às 20h30

22.01 (Quinta) | Horizonte x Fortaleza - Domingão, às 20h30

Grupo A

Legenda: O Fortaleza retomou a liderança do Grupo A e garantiu vaga na 2ª fase Foto: reprodução / SrGoool

Líder com sete pontos, o Fortaleza é o único classificado para a 2ª fase do Grupo A, enquanto o lanterna Maracanã não tem mais chances e está confirmado no Quadrangular do Rebaixamento. Assim, a chave tem três times brigando por duas vagas no torneio: Horizonte (5), Ferroviário (5) e Quixadá (4).

Os duelos são Quixadá x Ferroviário e Horizonte x Fortaleza. Quem vencer de Horizonte, Ferroviário e Quixadá avança, enquanto outros placares exigem combinações.

O Quixadá, por exemplo, em caso de derrota ou empate, segue fora da zona de classificação. Por isso, o Ferroviário atua por uma igualdade. E pode se classificar também com derrota, nesse contexto, tirando o Horizonte - isso, se o Galo do Tabuleiro sofrer uma derrota por dois ou mais gols do Fortaleza, o que impactaria no saldo de gols.

Para não precisar de nenhuma combinação, o Horizonte deve apenas empatar. Vale ressaltar que o líder de cada chaveamento tem o direito de atuar duas vezes em casa, o que deixa também o Fortaleza. Esse critério será aplicado para os líderes dos Grupos A e B na 2ª fase, além do melhor 2º colocado dentre os dois chaveamentos.

Grupo B

Legenda: Ceará, Floresta e Iguatu garantiram vaga na 2ª fase do Campeonato Cearense Foto: reprodução / SrGoool

Pela classificação, Ceará (7), Floresta (6) e Iguatu (5) já estão confirmados na 2ª fase. Nesse caso, a briga é apenas pelas melhores colocações, para ganhar a vantagem do mando de campo na próxima etapa do Campeonato Cearense.

Na parte de baixo, a briga é pela 4ª colocação entre Maranguape (4) x Tirol (1). Pelo regulamento, apesar de seguir no Quadrangular do Rebaixamento, essa posição permite que o clube realize duas partidas em casa na luta pela permanência. Como o Maranguape já completou os quatro jogos, o Tirol pode ultrapassá-lo se vencer o Ceará.