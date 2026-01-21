Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará perde chefe de análise de mercado para time da Série A; substituto já está na mira

Isaque Silva aceitou proposta do Cruzeiro para a disputa da Libertadores; Vovô negocia com Kauê Azevedo, que já trabalhou com o executivo Lucas Drubscky

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Isaque Silva estava no Ceará desde novembro de 2023
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Em meio à montagem do elenco para a temporada 2026, o Ceará registra uma baixa importante em seu departamento de futebol. Isaque Silva, então chefe do setor de análise de mercado, está deixando o clube, apurou o Diário do Nordeste. O profissional aceitou uma proposta do Cruzeiro e retornará a Belo Horizonte, sua cidade natal.

Isaque estava no Vovô desde novembro de 2023, e coordenava o setor de Scout e Análise de Mercado, que atua na identificação de reforços e o mapeamento de contratações. No time mineiro, ele integrará a equipe de scout para um calendário robusto que inclui a Série A do Brasileirão e a Libertadores.

Substituto no radar

Com a saída de Isaque, a diretoria alvinegra agiu rápido para repor a peça estratégica. O nome mais forte para assumir a função é o de Kauê Azevedo, atualmente no Guarani. Ele deve ser oficializado pelo Ceará nos próximos dias.

Aos 34 anos, Kauê é visto internamente como um profissional experiente e possui um trunfo importante: a relação de confiança com Lucas Drubscky, atual executivo de futebol do Ceará. Os dois já trabalharam juntos em duas ocasiões anteriores, o que facilitaria a integração imediata ao processo de contratações do clube.

Peça-chave no planejamento

O setor de análise de mercado é parte fundamental no processo de contratações. Trabalhando ao lado dos também analistas Sérgio Soares e Valter Filho, Isaque Silva lidava diretamente com o departamento de futebol do Ceará. O desafio é garantir que a transição para o novo profissional ocorra sem perder o ritmo na busca por reforços para 2026.

Assuntos Relacionados
Foto do Conselho Adm. da SAF - Bruno Acioli e Bruno Cals

Jogada

Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza diz não ter grupo político e revela dívida do clube

Bruno Cals nega ligação política no Fortaleza e detalha cenário financeiro, com passivos ultrapassando R$ 100 milhões

Daniel Farias Há 11 minutos

Jogada

Floresta x Iguatu: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 28 minutos
Foto de Isaque Silva, que estava no Ceará desde novembro de 2023

Jogada

Ceará perde chefe de análise de mercado para time da Série A; substituto já está na mira

Isaque Silva aceitou proposta do Cruzeiro para a disputa da Libertadores; Vovô negocia com Kauê Azevedo, que já trabalhou com o executivo Lucas Drubscky

Daniel Farias Há 49 minutos
jogadores

Jogada

Raio-X de gols do Cearense 2026: posições, artilharia e times que mais balançaram as redes

Quinta rodada da competição inicia nesta quarta-feira com dois jogos

Crisneive Silveira Há 1 hora
Matheus Araújo disputa bola com Talisson Calcinha

Jogada

Tirol x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grupo B do estadual já definiu os classificados para segunda fase e os times que vão para o quadrangular de rebaixamento

Samuel Conrado Há 1 hora
Bruno Cals SAF Fortaleza

Jogada

Presidente do conselho da SAF do Fortaleza fala sobre decisões de elenco e promete time competitivo

Eleito para os próximos dois anos, Bruno Cals falou como dirigente à TV Leão

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira 20 de Janeiro de 2026