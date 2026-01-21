Ceará perde chefe de análise de mercado para time da Série A; substituto já está na mira

Em meio à montagem do elenco para a temporada 2026, o Ceará registra uma baixa importante em seu departamento de futebol. Isaque Silva, então chefe do setor de análise de mercado, está deixando o clube, apurou o Diário do Nordeste. O profissional aceitou uma proposta do Cruzeiro e retornará a Belo Horizonte, sua cidade natal.

Isaque estava no Vovô desde novembro de 2023, e coordenava o setor de Scout e Análise de Mercado, que atua na identificação de reforços e o mapeamento de contratações. No time mineiro, ele integrará a equipe de scout para um calendário robusto que inclui a Série A do Brasileirão e a Libertadores.

Substituto no radar

Com a saída de Isaque, a diretoria alvinegra agiu rápido para repor a peça estratégica. O nome mais forte para assumir a função é o de Kauê Azevedo, atualmente no Guarani. Ele deve ser oficializado pelo Ceará nos próximos dias.

Aos 34 anos, Kauê é visto internamente como um profissional experiente e possui um trunfo importante: a relação de confiança com Lucas Drubscky, atual executivo de futebol do Ceará. Os dois já trabalharam juntos em duas ocasiões anteriores, o que facilitaria a integração imediata ao processo de contratações do clube.

Peça-chave no planejamento

O setor de análise de mercado é parte fundamental no processo de contratações. Trabalhando ao lado dos também analistas Sérgio Soares e Valter Filho, Isaque Silva lidava diretamente com o departamento de futebol do Ceará. O desafio é garantir que a transição para o novo profissional ocorra sem perder o ritmo na busca por reforços para 2026.