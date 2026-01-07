Diário do Nordeste
Fortaleza libera volante destaque na base para o Guarani-SP

No acordo, o clube paulista ficou com 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Tricolor permaneceu com 20%

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 13:20)
Jogada
Legenda: No acordo, o clube paulista ficou com 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Tricolor permaneceu com 20%
Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza liberou, em definitivo, o volante Fabrício Dias para o Guarani-SP. No acordo, o clube paulista ficou com 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Tricolor permaneceu com 20%. O contrato é válido até o final de 2027. A informação é do jornalista Lucas Rossafa.

Emprestado ao Tombense-MG em 2025, o jovem foi capitão do Sub-20 do Leão enquanto esteve na categoria, sendo um dos principais destaques da base, chegando a ser relacionado algumas vezes por Vojvoda na equipe principal.

Fabrício já foi anunciado pelo Bugre e chega para reforçar a equipe no Paulistão e na Série C do Campeonato Brasileiro.

