Fortaleza libera volante destaque na base para o Guarani-SP

O Fortaleza liberou, em definitivo, o volante Fabrício Dias para o Guarani-SP. No acordo, o clube paulista ficou com 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Tricolor permaneceu com 20%. O contrato é válido até o final de 2027. A informação é do jornalista Lucas Rossafa.



Emprestado ao Tombense-MG em 2025, o jovem foi capitão do Sub-20 do Leão enquanto esteve na categoria, sendo um dos principais destaques da base, chegando a ser relacionado algumas vezes por Vojvoda na equipe principal.



Fabrício já foi anunciado pelo Bugre e chega para reforçar a equipe no Paulistão e na Série C do Campeonato Brasileiro.